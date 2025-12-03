La inseguridad volvió a encender las alarmas en el norte de Bogotá luego del intento de hurto que terminó en un tiroteo y en la muerte de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años que cursaba noveno semestre de Administración de Empresas.

(Vea también: [Video] Momento exacto en el que le disparan a joven durante robo en norte de Bogotá)

El ataque ocurrió sobre la 1:30 p. m. de este martes 2 de diciembre en la avenida 19 con calle 108, donde nuevos videos muestran cómo actuaban los presuntos delincuentes.

La muerte de Bossard sigue bajo investigación, pero uno de los ladrones fue abatido en la persecución policial y el otro terminó capturado. Lo que más inquieta es que la motocicleta usada en el crimen ya había sido advertida días atrás por la comunidad.

Las pistas detrás del crimen de Jean Claude Bossard

El edil de Usaquén, Andrés Ardila Vega, había alertado el 14 de noviembre sobre dos sujetos que se movilizaban en la misma moto, señalada en varios hurtos en barrios como Navarra, San Patricio y Chicó. En su momento, advirtió públicamente:

“Me preocupa la escalada de inseguridad. Tenemos esta moto identificada como autora de varios hurtos. Pedimos apoyo de las autoridades”.

Tras conocerse la muerte de Bossard, Ardila reiteró su frustración y recordó que la denuncia estaba hecha:

“El 14 de noviembre reporté que en esta moto se estaba delinquiendo. Hoy se logra su captura, pero queda un muerto en medio de la balacera. Es muy triste que haya una víctima porque no se le dio la suficiente atención a la denuncia”.

El caso reaviva el debate sobre la respuesta a los reportes ciudadanos y la sensación de inseguridad en el norte de la ciudad, marcada ahora por un episodio que pudo evitarse, según la propia comunidad.

