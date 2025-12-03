El general Juan Miguel Huertas enfrenta suspensión por parte de la Procuraduría debido a presuntos nexos con las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Calarcá’. Este hecho abrió interrogantes y ubicó al Ministerio de Defensa en el centro de la discusión.

(Vea también: General Huertas, ligado a disidencias de las Farc, esquivó suspensión pidiendo permiso)

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa inició un examen de las actuaciones de Huertas desde su regreso al Ejército en agosto del 2025. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, en plenaria del Senado indicó que solicitó verificar que todo se hubiese hecho conforme a los procedimientos institucionales.

En ese sentido, Sánchez también dio a conocer que ya se encuentra listo el decreto para la salida del militar y que el documento ya estaría en manos del presidente Gustavo Petro para su respectiva firma.

#Noticia | El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo a la plenaria del Senado que ya hay listo un decreto y que solo falta la firma del presidente Petro, para la salida del general Juan Miguel Huertas.

Aseguró que ya no está ejerciendo el cargo. Sin embargo, recientemente se… pic.twitter.com/HWoBptQHyi — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 4, 2025

General Huertas estaría de permiso y la suspensión aún no se ejecuta

Según la resolución 00010164 del 3 de diciembre de 2025, Huertas solicitó un permiso entre el 3 y 7 de diciembre para “trámites personales”. Mientras tanto, el mando del Comando de Personal del Ejército fue encargado temporalmente al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón.

La suspensión de Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, fue solicitada luego de filtraciones de correos y chats incautados, que al parecer evidenciarían contactos entre ellos y las disidencias.

Sin embargo, la sanción aún no se ha materializado formalmente, pues requiere un acto administrativo firmado por el presidente Gustavo Petro, que hasta el momento no se oficializa.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.