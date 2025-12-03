En medio de la creciente controversia por los archivos de alias ‘Calarcá’ y la sanción que ya profirió la Procuraduría, el general Juan Miguel Huertas continúa ejerciendo como comandante del Comando de Personal del Ejército. Y lo hace gracias a una maniobra administrativa que, aunque legal, causa debate: pidió un permiso de cinco días antes de que su suspensión pudiera hacerse efectiva.

La situación quedó formalizada en la Resolución 00010164 del 3 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo Santamaría, donde se confirma que Huertas solicitó un permiso entre el 3 y el 7 de diciembre para atender “trámites personales”. La autorización fue tramitada a través del Estado Mayor Generador de Fuerza y entró en vigencia de inmediato.

Como consecuencia del permiso, el documento ordena el encargo del Comando de Personal del Ejército al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón, quien asumirá temporalmente las funciones mientras sigue en su rol como director de Sanidad del Ejército. Esto garantiza la continuidad administrativa, pero también mantiene en suspenso la sanción disciplinaria emitida contra Huertas.

La Procuraduría General ya ordenó retirar temporalmente del cargo al general Huertas y al director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, por su presunta participación en una red de filtración de información sensible a disidencias de las Farc. Sin embargo, en los hechos, nada de eso se ha cumplido.

¿Por qué? Porque, aunque la Procuraduría puede imponer sanciones disciplinarias, la ejecución de esas medidas en el caso de los generales tiene un requisito adicional: deben ser oficializadas mediante un acto administrativo firmado por el presidente de la República. Y ese trámite aún no se ha producido.

Es decir, mientras el presidente Gustavo Petro no firme la sanción, Huertas sigue siendo formalmente el comandante del Comando de Personal del Ejército y conserva todas sus prerrogativas.

Alias ‘Calarcá’: ¿qué dicen los archivos sobre el general Huertas?

La solicitud de permiso se dio justo cuando la polémica por los archivos de alias ‘Calarcá’ volvió a encenderse. En esos documentos —chats, comunicaciones internas y archivos incautados por inteligencia militar— se mencionan presuntos contactos entre disidencias y altos oficiales del Ejército, así como funcionarios de inteligencia del Estado.

Las revelaciones, difundidas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, provienen del análisis de dispositivos decomisados durante un operativo del 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia). Aunque ese material llegó a la Fiscalía hace más de un año, no ha habido avances significativos. Por el contrario, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de capturados bajo la figura de “gestores de paz”.

En el centro del escándalo aparece Huertas, a quien los archivos señalan de haber sostenido contactos con la estructura comandada por alias ‘Calarcá’.

