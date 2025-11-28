El presidente Gustavo Petro dedicó su alocución del 28 de noviembre a responder varios temas que, según señaló, habían ocupado los titulares recientes y que no había abordado en sus redes sociales. En su mensaje, el mandatario se refirió a la “infiltración del Estado que se viene pregonando”, relacionada con presuntas alianzas entre el Gobierno nacional, el Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Calarcá’.

Dentro de este escándalo aparece mencionado Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI. Petro afirmó que se divulgó una grabación en la que supuestamente intervendría el funcionario; no obstante, según sostuvo el mandatario que se comprobó que la voz no corresponde al oficial. “Me pareció interesante en el artículo de El Tiempo, pues, descubrir la mentira, porque en la conversación (…) que perteneció a inteligencia de la Policía (…) y otra persona que descubrimos quién es, que ha declarado, que podemos demostrar perfectamente, no es el señor Wilmar”, expresó.

El presidente añadió que la conversación difundida sería entre particulares, grabada por uno de los participantes y enviada a la prensa con el propósito de afectar al Ejecutivo. “¿Por qué tenían la intención de perjudicarnos como Gobierno, cuando esa conversación nada tiene que ver con el Gobierno de Gustavo Petro?”, cuestionó.

Petro también detalló que se revisaron capturas de pantalla de chats de WhatsApp divulgadas por diferentes medios para confirmar su autenticidad. Según el análisis mencionado por el mandatario, las irregularidades halladas apuntan a que no corresponden a conversaciones reales. “Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats, eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats”, afirmó.

El mensaje presidencial incluyó otro asunto: la reducción del desempleo en Colombia. Petro señaló, con base en cifras del Dane, que la tasa bajó del 9,1 % al 8,2 % entre octubre de 2024 y octubre de 2025. “Hemos logrado que la economía real de Colombia, la agricultura, la industria, la que produce riqueza real y sostenible, esté logrando alcanzar esas mismas tasas bajas de desempleo que existieron en el año 14 y 15 (…). Es un éxito indudable″, sostuvo. Según el presidente, este resultado refleja el impacto de su política económica, que dejó de centrarse en petróleo y carbón.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.