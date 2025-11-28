El presidente Gustavo Petro salió al frente de las críticas y las controversias suscitadas sobre el caso Verónica Alcocer, su esposa y primera dama del país, quien ha sido blanco de acusaciones y señalamientos sobre su estilo de vida en Estocolmo, Suecia. La defensa del mandatario, relevó detalles de la vida y las circunstancias de residencia de su esposa en la nación europea, pues inicialmente se indicó que supuestamente ella vivía rodeada de lujos y excentricidades.

Sigue a PULZO en Discover

“Verónica no vive en lujo, vive en 40 m2 y allí está mi hija menor”, afirmó el presidente, aclarando además que Alcocer, siendo ciudadana europea, goza de los mismos derechos que cualquier ciudadano de la comunidad europea, incluyendo el respeto a su privacidad y a evitar el acoso, situación que es considerada como un delito en este país.

La información pública estaba cargada de dudas sobre cómo la primera dama colombiana vivía en el exterior sin dar explicaciones públicas, tal y como sostuvo la periodista Juanita Gómez, jefe de video de Semana. Petro enfatizó que el viaje de su esposa a Suecia tenía un propósito académico y no constituye un retiro lujoso respaldado por privilegios oficiales. Además, desmintió que Alcocer usara recursos públicos para su estadía en Europa.

El mandatario también abordó un tema espinoso: las restricciones que afronta Alcocer para moverse libremente. Según detalló. la primera dama está inscrita en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, situación que le impide ver a sus otras hijas y que Petro calificó como una “separación forzada e injustificada promovida por la administración Trump”, al que culpó de impedir que su expareja pueda ver a su hija.

Lee También

1. Verónica no vive en lujo, vive en 40 m2 y allí está mi hija menor. 2. No vive sabroso ningunanmadre vive sabroso cuando se le impide viajar para ver a sus hijas por decisión de un gobierno extanjero. 3. lo que se conoció de créditos es que solo hay uno con garantía de tres… https://t.co/HNzV3cmdQJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 28, 2025

El presidente desmintió las acusaciones sobre posibles irregularidades financieras y señaló que los cuestionamientos son infundados. Semana publicó que la relación financiera de los familiares de Alcocer no guarda relación con el presidente ni con sus políticas gubernamentales. “El único crédito que existe tiene garantía tres veces superior al monto prestado y es pagado puntualmente sin violar ninguna norma bancaria”, aseveró Petro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.