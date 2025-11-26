Las recientes imágenes captadas en Estocolmo volvieron a situar a la primera dama Verónica Alcocer en el centro de la atención mediática. El video muestra a Alcocer acompañada por Manuel Grau, un empresario catalán cercano a la familia presidencial, y otra persona cuyo rostro fue ocultado por los periodistas. Al respecto, el presidente Gustavo Petro aclaró que se trataba de su hija menor, Antonella Petro.

De acuerdo con el primer mandatario, Antonella había viajado hace apenas dos días desde Colombia para visitar a su madre en Suecia. Durante este trayecto, el mandatario asegura que su hija fue seguida desde el aeropuerto hasta el lugar donde se hospeda. El video, según Petro, no fue grabado frente a una tienda de lujo, sino en las afueras del lugar de residencia de la menor, desmintiendo así las versiones sobre un estilo de vida ostentoso.

El mandatario colombiano señaló que esta situación constituye una persecución mediática que afecta incluso a menores de edad en un país democrático. Petro utilizó su cuenta en X para detallar que desde la salida de Antonella de Bogotá, su itinerario estuvo siendo seguido, causando preocupación por la seguridad de su familia. “Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”, precisó el presidente.

Qué pasó en Estocolmo con mi familia. 1. Envié mi hija Antonella, acompañada para que visitará a su mamá hace dos días. 3. Mi hija que es menor de edad, fué seguida desde Colombia por su itinario. 4. En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla hasta donde vive su… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 26, 2025

Cabe mencionar que en el video ampliamente difundido se ve que Alcocer evitó dar declaraciones a los periodistas en Estocolmo, argumentando que no habla inglés, aunque fuentes de Casa de Nariño indicaron que viajó hace más de seis meses a Suecia para estudiar el idioma.

Finalmente, el video reactivó la polémica sobre la supuesta “vida de millonaria” de la primera dama, pero que el presidente Petro insistió en que la publicación del material apunta a hostigar a su familia, incluyendo a Antonella Petro, quien se encuentra en Estocolmo bajo resguardo familiar.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.