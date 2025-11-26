Sigue la discusión con Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro, pues en las últimas horas fue vista en Estocolmo, Suecia, de compras y mucho se ha hablado de ella, ya que el mismo mandatario dice y defiende que ella vive con lo justo, incluso en un apartamento bastante modesto y pequeño.

(Ver también: Verónica Alcocer se separa, pero no de millonario gasto con plata pública para maquillaje y más)

Sin embargo, las redes sociales no perdonan y un detalle que no pasó desapercibido fue la chaqueta que llevaba la mujer, ya que al indagar un poco más, no es nada económica porque tiene muchos detalles muy interesantes.

Así fue vista Alcocer en Suecia:

Atención. El diario sueco @Expressen informa que encontró “a la primera dama (de Colombia) escapando en Estocolmo.

Aquí la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, está de compras en Estocolmo.Vive en Suecia huyendo de las sanciones estadounidenses y de una investigación por… pic.twitter.com/J3qNDBttBP — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 25, 2025

Ahora, esta chaqueta es de la marca Romagna Furs, una empresa italiana que fue fundada en 1971 y que se destaca por los detalles en cada una de sus prendas. La de la primera dama en particular, se trata de una ‘Piumino con pannello in shearling decorato, collo sciallato, ruggine, 100 cm’, que tiene un color café y cuenta con un diseño muy llamativo en su parte delantera derecha.

Lo que más ha causado impresión es el precio, ya que esta chaqueta cuesta 1.590 euros, según la página oficial de la compañía, lo cual, al momento de escribir esta nota, se traduce en poco más de 7’000.000 de pesos.

Ahora, esto ha causado mucha discusión porque el precio de la chaqueta puede superar el valor del arriendo de un apartamento de 40 metros en Estocolmo, en el que supuestamente vive Alcocer, según Gustavo Petro.

El arriendo de un apartamento en Estocolmo de unos 40 metros cuadrados suele estar entre el rango de los 14.000 y 20.000 coronas suecas (SEK) mensuales si se trata de una vivienda céntrica, según datos recientes del portal Stockholm news. Eso se traduce de un valor entre 6’700.000 pesos y 9’600.000 pesos colombianos.

(Ver también: ¿Por qué Alcocer sigue como primera dama si Petro dijo que se separaron? Vicky Dávila sembró dudas)

Por lo pronto, la primera dama sigue viviendo en Suecia, a donde se fue por cuestiones de seguridad porque desde que Petro asumió la presidencia, dijo que recibió muchas presiones, amenazas y demás.

