Desde que Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia, su esposa (o exesposa ahora) Verónica Alcocer siempre ha estado en el centro de discusión, ya que su forma de actuar, sus constantes viajes e incluso sus acompañantes nunca pasaron desapercibidos.

Separada de mí hace años": Petro confirmó ruptura con Alcocer, quien ejerce como primera dama

Es más, debido a todo esto tomó la decisión, hace ya un buen tiempo, de irse del país para vivir mucho más tranquila y segura, pero lejos de estar triste por alejarse del que fue su esposo-según reveló el mismo presidente-ha comenzado a vivir una vida de ensueño, como de toda una superestrella.

Así lo reveló el medio Expressen, de Suecia, el cual reveló varios detalles de cómo es la vida de la mujer en ese país, acompañada de personalidades muy reconocidas, visitando los mejores restaurantes y gastando una gran suma de dinero.

AVSLÖJAR: Colombias presidentfru lever lyxliv i Sverige – står på Trumps svarta listahttps://t.co/cz7fuvK5uc — Expressen (@Expressen) November 16, 2025

“En Suecia, Alcocer también lleva una vida exclusiva, según información a la que ha tenido acceso Expressen. Come en restaurantes de los alrededores de Stureplan, asiste a fiestas privadas y se la ha visto bailando, entre otros lugares, en Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam ‘Noppe’ Lewenhaupt, amigo del rey. El club pasó a manos de su hijastro Leonard Taube tras el fallecimiento de Lewenhaupt en 2017″, dice el informe del medio.

Y agrega: “Entre las personas que forman parte del círculo sueco de Verónica Alcocer, según información facilitada a Expressen, se encuentran Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi, el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson”.

Además, tal como cuenta el medio, ha hecho muy buenos amigos, anda con artistas, no deja de asistir a fiestas y siempre frecuenta los sitios más costosos. Ahora, este informe no fue hecho porque sí, sino que lo que se pretendía era mostrar que estar incluida en la lista Clinton, junto a Petro, Benedetti y Nicolás Petro, no le ha afectado mucho, sino que mantiene su estilo de vida exclusivo y costoso.

¿Qué pasa con el matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer? Reveladoras fotos lo ponen bajo lupa

Qué dijo Gustavo Petro de Verónica Alcocer

Dicho informe no cayó bien en la Casa de Nariño, pues el presidente, Gustavo Petro, aseguró que todo es como una persecución de la extrema derecha para afectar su familia y así mismo desestabilizarlo, pero, dijo él, no lo lograrán.

Este fue el mensaje de Petro en su cuenta de X:

Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo. Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Ahora, más allá de si es cierto o no, lo que no les gusta a los colombianos es que aunque están separados, Alcocer sigue recibiendo beneficios de la primera dama y, si la información es real, se teme que se esté gastando el dinero de los colombianos en beneficio personal.

