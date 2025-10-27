La inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo más cercano incluyendo a Verónica Alcocer, su esposa, en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha desencadenado una ola de críticas y un intenso debate político.

(Vea también: ¿Cuántos votos sacó Daniel Quintero en la consulta de la que no quiso hacer parte?)

“Separados hace años”, es la afirmación con la que Petro justificó la inclusión indebida de Alcocer en la lista, una afirmación que ha puesto en el ojo del huracán su relación marital y el uso de recursos públicos asociado al rol de su esposa como primera dama. Sin embargo, la oposición ha cuestionado la veracidad de dicha afirmación, presentando documentos oficiales que contradicen la versión del mandatario.

El concejal de Bogotá del partido Centro Democrático Daniel Briceño ha ejercido un papel protagónico en este rocamiento, exhibiendo documentos de 2024 en los que Petro declaró a Alcocer como su cónyuge. “El caso nos lleva a dos preocupantes posibilidades: que Petro esté mintiendo al país o que haya falsificado informes oficiales” sostuvo Briceño, elevando el debate transformándolo de un asunto personal a uno de interés nacional.

Lee También

Al respecto, en Blu Radio, Felipe Zuleta cuestionó la versión del presidente y le recordó el episodio cuando supuestamente apareció en un aparente caso de infidelidad en Panamá, por lo que criticó duramente a Verónica Alcocer y los recursos que recibe de los colombianos.

“Es una mentira. cuando usted aparece con una amante en Panamá y su señora legalmente reconocida sigue viaticando por cuenta de ser la primera dama, pues todo es una farza, han engañado al país, eso es una vergüenza, el presidente dice que lo que pase en el corazón es asunto de él; sí, pero los viáticos es asunto de los colombianos”, mencionó.

Además, la tildó de mujer “indigna”, al saber supuestamente del caso de infidelidad y mantener su rol en el Gobierno, pese a que el presidente dice que ella se encarga de “cuidar a sus hijas”.

“Es la cuarta o la tercera dama, es que ya no sabemos. Se sabe hace tiempo que no se resisten y que la señora Alcocer desde que volvió al país el presidente se salió de la Casa de Nariño. Independientemente de eso, me parece que la señora Alcocer es una mujer indigna, uno no puede ver a su cónyugue con una amante y seguir pretendiendo ser la primera dama. El presidente dice que ella cuida a los niños: entonces, ¿es la niñera más cara de Colombia?”, comentó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.