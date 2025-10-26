La controversia alrededor de la relación entre Gustavo Petro y su ahora exesposa Verónica Alcocer sigue estando en el centro de atención en Colombia. Recientemente, la inclusión de ambos miembros en la conocida lista Clinton por parte del gobierno estadounidense ha causado una lluvia de críticas y cuestionamientos.

Petro ha salido a defender su honor y el de Alcocer. En un comunicado reciente, Petro alegó que su inclusión junto a Alcocer en la lista Clinton era “gratuita” y que él había estado separado de Alcocer durante años, aunque jurídicamente aún no se habían divorciado, pese a que esa información se mantuvo en secreto un buen tiempo.

A pesar de que el político argumenta que nunca ha proporcionado fondos públicos a Alcocer después de su separación, esta afirmación ha sido puesta en tela de juicio. Daniel Briceño, un concejal bogotano, produjo documentos mostrando que Petro listó a Alcocer como su cónyuge en 2024 de acuerdo a los datos informados en su cuenta de X, lo que socavaría el reclamo de su separación hace años.

La situación se vuelve más tensa al hablar de las actividades actuales de Alcocer. Petro defiende su derecho a seguir trabajando en temas de reconciliación, insinuando que sus actividades son el resultado de su papel como ciudadana y no de su conexión con él.

“Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío”, dijo Petro.

Sin embargo, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal acusó a Petro de hacer uso indebido del aparato diplomático. Alcocer ha continuado asistiendo a actividades como primera dama, a pesar del supuesto anuncio de su separación, afirma Cabal en sus redes sociales.

