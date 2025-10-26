Durante la mañana de este sábado se registró un accidente de tránsito que involucró a la senadora Sandra Yaneth Jaimes Cruz, del Pacto Histórico, mientras se desplazaba por una carretera del municipio de Málaga, Santander. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo oficial en el que viajaba —una camioneta Toyota blanca asignada a su esquema de seguridad— presentó fallas mecánicas que ocasionaron la emergencia.

Testigos del hecho compartieron en redes sociales imágenes del automotor envuelto en humo, rodeado por varias personas que acudieron para ayudar. Según la información entregada por su equipo de trabajo, cuando se percataron del humo proveniente del motor, los escoltas decidieron evacuar a la congresista de inmediato y utilizar un extintor para controlar la situación. Afortunadamente, la senadora salió ilesa, aunque el vehículo sufrió daños considerables. Otro carro fue enviado para garantizar su desplazamiento y continuar con la agenda programada.

En el momento del incidente, Jaimes Cruz se encontraba en un recorrido por los municipios de la provincia de García Rovira, una zona que en los últimos días ha sido afectada por intensas lluvias. Las precipitaciones han deteriorado las vías, provocando derrumbes, cierres temporales y tramos de difícil acceso, lo que ha aumentado el riesgo de accidentes en la región.

El desplazamiento de la senadora hacía parte de las actividades previas a la consulta interna del Pacto Histórico, programada para este domingo 26 de octubre, en la que los militantes del movimiento elegirán a su candidato presidencial.

