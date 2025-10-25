Recientemente, se conocía la identidad del octavo implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de Jhorman David Mora Silva, según informó la Fiscalía General de la Nación.

(Vea también: Amenazaron de muerte a ficha clave en investigación del asesinato de Miguel Uribe)

Mora Silva, conocido como ‘El Caleño’, ya cumplía una condena por hurto y ahora enfrenta acusaciones por homicidio agravado, utilización de menores en delitos y concierto para delinquir, según informó Noticias RCN.

De acuerdo con las investigaciones, Mora Silva habría participado en la elección del menor de 15 años que ejecutó el atentado contra Uribe Turbay. El adolescente, conocido como ‘Tianz’, fue contactado mediante una videollamada, de acuerdo con el canal.

¿Qué pasó con la investigación sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay, destacado político del Centro Democrático, fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un discurso de campaña en el parque El Golfito, en Bogotá.

Recibió disparos a quemarropa y murió el 11 de agosto, luego de permanecer más de dos meses en la UCI. Hasta el momento, ocho personas han sido procesadas, incluidas aquellas vinculadas con la planificación, ejecución y encubrimiento del atentado.

Entre los involucrados más relevantes figuran Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, considerado la mente principal del crimen; William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’ o ‘El Viejo’, pieza clave en la logística del ataque; Haold Daniel Barragán, señalado como coautor en la preparación y reclutamiento del menor sicario; y Carlos Eduardo Mora González, alias ‘Veneco’, quien fue condenado a 21 años de prisión luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

La situación judicial del caso sigue en desarrollo. Algunos implicados ya recibieron condena, mientras otros permanecen en juicio. Sin embargo, la captura de Mora Silva representa un avance crucial en la investigación.

