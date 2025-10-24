El descontento de Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, contra la idea de una asamblea constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro, llegó a tales extremos que propuso impulsar un juicio político en contra del mandatario.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así reaccionó Petro a golpe que sufrió por decisión del Consejo de Estado sobre la salud)

De la Espriella acusa al mandatario de ejecutar maniobras políticas con el propósito de perpetuar su mandato, debilitando así el fundamento democrático de Colombia.

De la Espriella argumentó que la propuesta de asamblea constituyente es inviable tanto jurídica como temporalmente. Según él, se trata de una estrategia del presidente Petro para “incendiar la patria” y provocar una crisis institucional que desequilibre el panorama político del país.

Lee También

“Lo que ha venido haciendo no es solo una locura. Es un plan para dinamitar las bases democráticas y generar una situación insalvable desde la Presidencia”, indicó De la Espriella en un video que publicó en sus redes sociales.

En el pasado, De la Espriella presentó otras acciones legales contra el gobierno de Petro. En una ocasión, pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente el decreto que autorizaba la consulta popular a favor de la asamblea constituyente.

A su juicio, dicho decreto constituye un acto administrativo electoral que debe ser tratado por la jurisdicción contencioso-administrativa, y no por la Corte Constitucional.

Además, el abogado solicitó a la Corte Penal Internacional investigar a Petro por presunta instigación a crímenes de genocidio y lesa humanidad. Esta petición se fundamenta en denuncias del Parlamento Europeo luego del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

¡CONSTITUYENTE NO; JUICIO POLÍTICO, SÍ! Firme por La Patria. 🫡🐅 (A.D.L.E) 🇨🇴 pic.twitter.com/XTgkQM4MT4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 23, 2025

¿Por qué De la Espriella propone juicio político contra Gustavo Petro?

Analistas políticos señalan que esta propuesta no tiene precedentes en la política colombiana. De la Espriella sostiene que Petro busca modificar la Constitución para mantenerse en el poder, una interpretación que causa división social.

“Petro sigue siendo un guerrillero en su ideología y en sus formas. La constituyente no es viable ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria”, agregó el precandidato.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.