Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, interpuso una acción de tutela contra el Gobierno de Gustavo Petro tras la decisión de reducir su esquema de seguridad.

Según De La Espriella, esta medida pone en riesgo su vida y la de su familia, dado que ha sido objeto de perfilamientos y amenazas directas. Recordó que el senador y precandidato Miguel Uribe fue asesinado en junio, tras un atentado en Bogotá, luego de haber sufrido un debilitamiento en su protección.

En la tutela, De La Espriella denuncia una “inminente violación” de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad, exigiendo al Consejo de Estado que ordene al presidente y a la Unidad Nacional de Protección restablecer y reforzar su esquema de protección.

El abogado afirmó tener información confiable sobre recompensas millonarias ofrecidas por su asesinato, el del expresidente Álvaro Uribe y otros opositores, valoradas en ocho millones de dólares.

“Ocho millones de dólares por vernos muertos. No me asustan. Seguiré en la lucha de frente”, señaló De la Espriella.

El precandidato calificó la decisión como irresponsable y arbitraria, subrayando que la protección es un deber del Estado, especialmente tras el precedente del magnicidio de Uribe Turbay.

Su equipo de seguridad ha reiterado la urgencia de medidas inmediatas para garantizar su integridad y la de su núcleo familiar.

