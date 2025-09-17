El panelista de Blu Radio comenzó su mensaje recordando que conoce hace más de 20 años a los precandidatos presidenciales y que es cercano a los dos. De hecho, señaló que ha compartido con ambos en espacios distintos a los de la política, escenarios en los que han cultivado una gran amistad.

Ante los constantes cruces entre los dos aspirantes, Zuleta les hizo un llamado a la calma, apelando justamente a la relación que han sostenido durante tanto tiempo. También les recordó que tienen un “enemigo” en común contra el que deben unirse.

¿Pelea de Vicky Dávila y Abelardo De La Espriella llegaría a su fin?

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Felipe Zuleta les pidió que se sienten y dialoguen para llegar a un acuerdo para las elecciones de 2026, teniendo en cuenta las fracturas que hay en la oposición al gobierno. “O nos unimos o nos jodemos”, escribió en su ‘post’.

“Únanse, no se dividan, porque ustedes dos divididos, más las divisiones que pueda haber en los otros candidatos, como por ejemplo el Centro Democrático, solo le dan una ventaja a Petro y su candidato”, anotó Zuleta.

Más allá de los constantes ataques que han llenado los titulares en las últimas semanas, el periodista se ofreció como mediador para que se reúnan y dialoguen. “Piensen en Colombia […], el país está por encima de cualquier rencilla, que estoy seguro es subsanable.

