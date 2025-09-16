A un año para las elecciones presidenciales de 2026, el panorama político coloca a la periodista Vicky Dávila como precandidata y con una visión crítica hacia representantes incluso de su misma tendencia política, como Abelardo de la Espriella. En medio del clima político tensionante y criticada por otras figuras notables, Dávila mantiene una línea dura pero ética en su manejo político.

“Para mí, la ética es fundamental y gobernaré con ella”, afirmó en una entrevista a La FM, dejando claro las diferencias drásticas entre su propuesta y la del también precandidato y abogado Abelardo de la Espriella, a quien acusa de enriquecerse trabajando para “bandidos”. Las diferencias con varios precandidatos se acentúan en sus visiones de alianzas.

En este sentido, Dávila señala su postura frente a la posibilidad de alianzas, rechazando unir fuerzas con “gente gris” o con quienes considera que no representan sus valores, y destaca que su unión sería con la ciudadanía. Con el panorama actual, Dávila advierte que la única forma de evitar que continúe el Gobierno actual es a través de acuerdos claros y transparentes en la oposición.

De hecho, en otro trino de la precandidata, ella misma lanzó un trino sin mencionar nombres pero con una feroz crítica a De la Espriella por lo que, según ella, ha sido su trayectoria política: “¿Creen que un cobarde que firmó un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos, para evitar que lo metan preso, y entregó a Alex Saab, tiene ética?”.

De inmediato, el propio de la Espriella, que en varias oportunidades ha dicho que no contestará a los ataques, decidió responderle haciéndole una invitación y desafiándola a un reto: “Respetada Vicky, te propongo algo: vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y, si lo que tú dices es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrás que disculparte. No esperes de mí malos tratos: a una dama no se le toca ni con la letra de un trino. El enemigo es Petro; la solución, la unión. Primero, Colombia”.

Respetada Vicky, te propongo algo: vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y, si lo que tú dices es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrás que disculparte. No esperes de mí malos tratos: a una dama no se le toca ni con la… https://t.co/6JovzChdaq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2025

El foco de las críticas de Dávila no solo está apuntado a los precandidatos o corrupción, sino que también tiene apuntado a la gestión de la imagen del presidente Gustavo Petro. Un reciente documental, a ser emitido en Señal Colombia, sobre la vida y trayectoria de Petro, ha sido fuertemente cuestionado por ella.

La periodista, arraigada en sus ideales éticos y valores, asegura que este tipo de contenidos son un derroche y mala administración en un país donde hay problemas más urgentes e importantes que resolver, como la pobreza y el hambre. Defendiendo su posición de cambio, Dávila anuncia que aspira a gobernar a partir del 7 de agosto de 2026.

