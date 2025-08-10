Un nuevo capítulo en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 se abrió tras el choque público entre la periodista y precandidata Vicky Dávila y el abogado Abelardo de la Espriella, también aspirante a la presidencia.

En un video publicado en su cuenta de X, Dávila descartó cualquier alianza con De la Espriella, acusándolo de defender a criminales, incluido Álex Saab, señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro. La periodista enfatizó en la necesidad de coherencia en la política, mientras De la Espriella respondió defendiendo su trayectoria y abogando por la unidad contra el “dictador Petro”.

En una réplica publicada en X, Abelardo de la Espriella defendió su carrera como abogado, destacando que su profesión es una “vocación sagrada” ejercida con transparencia. “Defendí a tu esposo como abogado, así como a Álex Saab, Natalia Ponce de León, Rosa Elvira Cely y muchos más. No hay contra mí decisiones judiciales por mi trabajo, simple y sencillamente porque jamás violé la ley”, aseguró.

El precandidato lamentó que la política haya fracturado su amistad con Dávila, con quien mantuvo una relación cercana durante décadas y la invitó a sumarse a su proyecto político.

De la Espriella enfatizó que la unidad es una “convicción del alma” y no solo una palabra, criticando implícitamente las acusaciones de Dávila como un reflejo de la polarización política. “Jamás, en 20 años, me hiciste un reproche porque conoces la transparencia de mi proceder y la bondad de mi corazón”, afirmó.

Vicky Dávila rechaza alianza con Abelardo de la Espriella

Dávila expuso su rechazo a una posible coalición con De la Espriella, argumentando que su historial como abogado defensor de figuras controversiales choca con los principios que ella promueve.

“No se puede estar en contra de Maduro, pero defender a su principal testaferro Álex Saab para tratar de sacarlo de sus líos con EE. UU. Todos sabemos que Saab no es inocente, tú también lo sabes, Abelardo”, afirmó en su video.

La precandidata también señaló que, mientras ella ha denunciado criminales, De la Espriella los ha defendido. “Tú, Abelardo, has defendido criminales, yo los he denunciado. Por eso tenemos caminos distintos. Es coherencia, principios”, puntualizó.

