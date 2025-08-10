La precandidata a la presidencia Vicky Dávila no ha escatimado en palabras para referirse al actual mandatario Gustavo Petro y sobre su visión de la política colombiana. Antes de las elecciones de 2026, ha enfatizado la necesidad de una oposición unida para “rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical”, una tarea que considera crucial para la salud democrática del país.

“Las próximas elecciones se ganarán apoyándose en las “mayorías silenciosas” y no con la continuidad de corrupción histórica”, afirmó Dávila en pronunciamiento público. La periodista y candidata presidencial, forma parte de esa corriente política que se muestra crítica frente al actual gobierno de Petro, al cual califica de corrupto, y lo acusa de vinculaciones con la izquierda radical a nivel nacional e internacional.

Con una postura crítica frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la relación de este con algunos sectores de la política colombiana, Dávila sostiene que hay figuras como Abelardo de la Espriella, también precandidato presidencial, que mientras critican a Maduro reciben pagos de sus testaferros como Álex Saab. “Es una hipocresía y un acto de corrupción que he combatido en mi carrera de periodista”, destacó Dávila.

Sumado a ello, lo criticó por sus posturas: “Abelardo, en tu profesión, has defendido criminales, tenemos caminos distintos, no es personal, es un tema de principios, es que estamos hablando de la presidencia de Colombia. No se puede estar en contra de Maduro, pero defender a su principal testaferro Álex Saab para tratar de sacarlo de sus líos con EE. UU. Todos sabemos que Saab no es inocente, tú también lo sabes, Abelardo. La plata no es todo, no puede ser todo, no creo en la mano de hierro de quien ha trabajado para un testaferro de Maduro”.

Tú, Abelardo, has defendido criminales, yo los he denunciado. Por eso tenemos caminos distintos. No es nada personal. Es coherencia, principios. Aquí estamos hablando de la presidencia, de rescatar a Colombia de las garras de la extrema izquierda y del narcotráfico, no de hacer… pic.twitter.com/G7orCfELg2 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2025

Finalmente, la periodista sacó a la luz un episodio que vivió de cerca con Abelardo: “No se me olvida el día que llamaste a mi esposo a querer ponerle quejas sobre una nota que publicamos en Semana que no te gustó sobre ti. Te volvite loco, tal vez creías que mi esposo me manda y no, acá en esta casa somos iguales. La mayoría clama coherencia. Firmeza sí, pero no así, Abelardo”.

