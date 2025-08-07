El jueves 7 de agosto de 2025, en coincidencia con la conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá, miles de colombianos en más de 231 ciudades dentro y fuera del país, tomaron las calles para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por presunta manipulación de testigos. Este masivo respaldo, organizado por el partido Centro Democrático, produjo interrupciones en el tránsito y en el servicio de transporte público.

En cada concentración, los seguidores de Uribe, con camisetas blancas o con los colores de la bandera de Colombia, sostenían pancartas y banderas con el lema “Uribe Inocente”, en un intento de reclamar la inocencia del ex mandatario. “Uribe representa la preservación de nuestros valores y principios democráticos. No nos vamos hasta que se haga justicia”, comentó un líder del partido a Pulzo.com

Las marchas se desarrollaron mayormente de forma pacífica, aunque hubo incidentes en Cali y Barranquilla. Además, perjudicaron la cotidianidad de los ciudadanos no solo por el cierre de vías sino también por la suspensión temporal de algunos servicios de transporte público. Se reportaron interrupciones notables en Transmilenio, el servicio de transporte público en Bogotá.

No solo fueron los colombianos en su tierra los que marcharon en apoyo a Uribe. Las manifestaciones cruzaron fronteras, y se replicaron en ciudades de Estados Unidos como Miami, Houston, Nueva York y Orlando, y también en varias ciudades de España como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia.

Una de las que hizo presencia en Bogotá fue la candidata presidencial Vicky Dávila, quien fue muy criticada en redes por sus constantes apariciones en la Fundación Santa Fe cuando MIguel Uribe sufrió el atentado. Ahora, la aspirante llegó hasta la Plaza de Bolívar y, en diálogo con Pulzo.com, mostró que se pegó una dura lavada por el aguacero y envió un mensaje. }

“Acá estamos hoy por la libertad y democracia, estamos por una justicia justa. Hoy es Uribe, mañana es usted, yo o cualquier ciudadano. Colombia necesita libertad y vamos a luchar juntos, valientes, por millones y acá vamos a celebrar porque vamos a ser Gobierno y Colombia tomará otro rumbo”, dijo la candidata visiblemente mojada en su vestimenta.

El origen del caso Uribe se remonta a denuncias y contraacusaciones sobre la manipulación de testigos entre Uribe y el senador Iván Cepeda, iniciado hace 13 años, y quese convierte en un hito histórico y polémico de la política colombiana al ser la primera vez que un expresidente es condenado.

El fallo, leído por la jueza Sandra Heredia, no solo ha producido un fuerte respaldo por parte de seguidores del expresidente Uribe, sino también ha avivado a la oposición y a la crítica hacia la figura del exmandatario. De este modo, estas decisiones judiciales han desembocado en múltiples expresiones públicas y han evidenciado la división política que atraviesa el país. Este clima polarizado llega en un momento crucial, a puertas de las próximas elecciones presidenciales, las cuales se prevén serán las más reñidas en la historia reciente del país.

