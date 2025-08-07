Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano por el Centro Democrático, se encuentra en camino a la recuperación tras haber sufrido un atentado el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito, en el sector de Modelia, occidente de Bogotá. Durante estos dos meses que ya se cumplen, la Fundación Santa Fe ha sido su refugio y un aliado crucial en su lucha por la salud.

Con vital importancia, María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, ha estado presente en cada paso de este arduo camino. Convirtiendo las redes sociales en un espacio de esperanza, ha compartido fragmentos de su viaje, marcado por la fe y la convicción. En palabras emotivas recientemente compartidas: “De la mano de Dios, pegaditos a Dios pronto estarán”, junto a una fotografía donde se observa a Uribe y su hijo Alejandro juntos, compartió Tarazona, produciendo un hilo de comunicación y apoyo entre colombianos en solidaridad al senador y su familia.

“Ya han pasado dos meses. Gracias Dios, ayúdame más Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mi, Permíteselo Dios”, escribió Tarazona con una foto en la que se ve dándole un beso a Miguel Uribe.

La esposa, además, ha hecho uso de estas plataformas para pedir a sus conciudadanos que se unan en oración por la recuperación de Uribe Turbay, poniendo énfasis en la necesidad de apoyo tanto espiritual como social durante este lapso. “Oremos todos juntos por el milagro de la recuperación de Miguel, para que Alejandro pueda crecer al lado de su papá. ¡Oremos con fe, se los pedimos de corazón!”.

El pasado 21 de julio, Tarazona informó que Uribe Turbay había entrado en una nueva y crucial fase clínica: la rehabilitación. Este periodo es fundamental para que el senador pueda retomar sus actividades y continuar con su imprescindible labor política.

“Está en fase de despertar”, aseguró recientemente la hermana del precandidato presidencial, dando un indicio alentador en medio del oscuro panorama que ha desatado el atentado. Uribe Turbay ha sido sometido a por lo menos cuatro cirugías en la clínica bogotana desde el cruel ataque.

El inusual atacante resultó ser un menor de 14 años, quien actualmente está recluido en el búnker de la Fiscalía y comparecerá el próximo 27 de agosto para enfrentar su sentencia. El joven aceptó los cargos de tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, pero él no es el único detenido; otros cinco individuos están tras las rejas por su supuesta participación en el hecho.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, afirmó que la investigación apunta a la Segunda Marquetalia, un grupo armado ilegal, como la responsable intelectual detrás del atentado. Triana aseguró que un equipo de 180 investigadores trabaja en identificar los autores materiales e intelectuales del hecho. Aunado a esto, una figura conocida en el conflicto armado colombiano también ha sido señalada por las autoridades: ‘Iván Márquez’, exlíder guerrillero y posible cabecilla de una disidencia de las Farc, aparece en la investigación como uno de los autores intelectuales detrás del ataque.

