Hace unas semanas, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva publicó unas cartas en las que hizo unos señalamientos sobre posibles adicciones del presidente Gustavo Petro, aunque no presentó pruebas concretas.

Esto desató un escándalo en el país y fueron varias las personas que salieron a hablar del tema. Laura Sarabia, exjefa de gabinete, fue de las que prefirió guardar silencio, aunque este miércoles 6 de agosto se refirió al tema por primera vez y explicó que, por lo menos ella, no es testigo de ninguna de esas situaciones.

Lo hizo en diálogo con la periodista Darcy Quinn, quien estrenará un programa de entrevistas en La FM, que arrancará con Sarabia como primera invitada.

Qué dijo Laura Sarabia sobre supuestas adicciones de Petro

Uno de los puntos más destacados de la entrevista, que saldrá al aire en las horas de la noche, fue la respuesta de Sarabia a las especulaciones sobre el presidente Gustavo Petro. Sarabia fue contundente al desmentir cualquier señal de comportamiento inapropiado por parte del presidente.

“Yo puedo decir que nunca he visto al presidente borracho. Jamás me ha ofrecido un trago. Tampoco lo he visto con esos videos que dicen que existen. Yo, Laura Sarabia, no lo he visto ni soy testigo de eso. Leyva dijo que no tenía ninguna prueba más allá de especulaciones”, afirmó inicialmente en el mencionado espacio.

Acá, las palabras de Laura Sarabia (minuto 3:01):

La próxima embajadora de Colombia enfatizó que su relación profesional con Petro nunca le ha dado indicios de conductas relacionadas con el consumo de alcohol u otro tipo de sustancias.

“Yo nunca he estado en una fiesta con el presidente Petro. Voy a cerrar el tema con que yo no hablo de la vida privada del presidente y no tengo nada que hablar de la vida privada del presidente, ni tengo nada que decir. Yo nunca lo he visto borracho ni drogado, al contrario, he visto que es un presidente que respeta a las mujeres”, añadió Sarabia, buscando poner fin a las especulaciones y defendiendo la imagen del mandatario.

Laura Sarabia también habló de Armando Benedetti

En el mismo espacio, la excanciller abordó su compleja relación con Armando Benedetti, exembajador y figura política que ha estado en el centro de varias controversias. Reconoció que, aunque su relación ha tenido momentos de tensión, ella ha optado por el camino del perdón.

“Yo he sido leal con Armando Benedetti y él lo sabe. Que hemos tenido diferencias, tuvimos episodios difíciles, ambos fuimos muy duros el uno con el otro. Creo que estamos en un proceso que están llevando nuestros abogados, pero yo decidí perdonar a Benedetti. Lo que yo quería era soltar un odio o un resentimiento con Armando Benedetti”, afirmó Sarabia.

Pero allí no quedó todo, pues Laura Sarabia compartió el episodio más doloroso de su paso por el Gobierno de Petro. La exjefa de gabinete no dudó en señalar que la muerte del coronel Óscar Dávila fue un punto de inflexión en su vida.

“Mi momento más duro, no solo en los tres años de Gobierno, sino de mi vida, fue la muerte del coronel Dávila. Ese ha sido mi momento más duro y pocos saben lo que me fue la muerte del coronel. Creo que siempre he dicho que eso partió un poco mi vida. Fue muy difícil emocionalmente y personalmente”, expresó con visible emotividad.

La muerte del coronel, ocurrida en circunstancias que conmocionaron al país, marcó un antes y un después para Sarabia, quien destacó el impacto personal y emocional que este evento tuvo en ella.

