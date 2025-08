El pasado lunes, en las instalaciones de la Casa de Nariño en Bogotá, tuvo lugar una reunión entre el presidente Gustavo Petro y un grupo de activistas e ‘influencers’, que comparten su visión política.

(Vea también: “Más se fortalece”: revelan estrategia de Petro para elecciones y que la oposición no entiende)

La reunión desató una serie de tensiones y discrepancias que acabaron siendo de dominio público, de acuerdo a la declaración de una ‘influencer’ que participó en el encuentro.

Se trata de Laura Camila Vargas, quien, aunque no pudo presentar todas sus razones durante la reunión, se mostró abiertamente contrariada, no solo porque el Jefe de Estado llegó muy tarde, sino también por unas preocupantes declaraciones de Alfredo Saade.

Lee También

“Me invitaron a Casa de Nariño para entrevistar al presidente. ‘Spoiler’: salió mal. Fui porque tenía una pregunta para él. ¿Por qué tiene como jefe de despacho a un tipo impresentable como Alfredo Saade? Un personaje que habla de reelección constituyente y que celebra el inicio de la dictadura de Bukele”, dijo Vargas en un video.

Además, criticó las declaraciones de Saade, quien afirmó que trabajaría para que Petro mantuviera su posición durante al menos veinte años, lo que causó preocupación entre los asistentes.

“Manifesté mi oposición abierta a la idea, recordando que Petro había prometido respetar la Constitución y que debía salir del poder de forma democrática”, declaró Vargas.

Me invitaron a Casa de Nariño a entrevistar al Presidente, pero no esperaba que este se convertiría en un espacio para escuchar al impresentable Alfredo Saade decir que “va a seguir trabajando para que Petro se quede 20 años en el poder”. Algo con lo que no puedo estar más en… pic.twitter.com/V9WN7LLTAo

— Laura Camila Vargas (@LauraCVargas96) August 5, 2025