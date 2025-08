Se trata de un análisis que fue replicado por la candidata Vicky Dávila, a través de Twitter, y que da a entender que la estrategia de Gustavo Petro está saliendo mejor que la de la oposición. Incluso, les hace un llamado a varios de los precandidatos porque, al parecer, no han entendido cuál es el plan y el modus operandi del presidente durante su Gobierno.

En el texto, que está empezando a ser viral en esa red social, Camilo Jiménez Calderón les envía un mensaje a candidatos afines a la derecha como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Germán Vargas Lleras y Mauricio Cárdenas, entre otros.

Les dice, en pocas palabras, que no es buena estrategia tratar mal a Petro, sino entender que su estrategia es gobernar desde el caos.

“Tengan en cuenta lo siguiente: mientras muchos en la oposición lo acusan de inepto, bruto, delirante, @petrogustavo avanza. Y su avance sigue un libreto conocido: el del populismo autoritario. El error ha sido pensar que Petro quiere gobernar bajo las reglas de la democracia. No vino a administrar el sistema. Vino a transformarlo. Y para lograrlo, necesita que colapse”, asegura Jiménez en el texto que, según Vicky Dávila, le llegó vía WhatsApp.

De acuerdo con el análisis, cada crisis generada, cada choque con las Cortes, cada nombramiento “absurdo”, cada discurso incoherente no son errores, son el método.

Incluso, les recuerda a los candidatos mencionados que el método de Gustavo Petro, de gobernar en torno al caos, no es nuevo y fue replicado por presidentes y dictadores como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega en la región.

En ese sentido, les aconseja que no enfrenten a Petro como un mal presidente, sino como un operador político “con plan de ruptura institucional”.

“El peligro no es su ignorancia. Es nuestra ceguera!!!!”* La mejor descripción de lo que he intentado dar a entender y conocer sobre la metodología qué ha estado usando hasta hoy y no cambia para nada el libreto, simplemente ha avanzado mucho más rápido que en Cuba, Nicaragua, Venezuela”, sentencia Jiménez en su análisis.