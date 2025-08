Este martes 5 de agosto se presentó un altercado en un espacio del Congreso y en el que hasta la fuerza pública tuvo que intervenir. Uno de los involucrados fue ‘Jota Pe’ Hernández, senador de la Alianza Verde.

(Le puede interesar: “Se descontará ese día de trabajo”: advertencia a congresistas que “no lleguen” a plenarias)

El congresista tuvo una acalorada discusión en el salón social del Senado con un activista de izquierda, que sería Hernán Muriel, integrante del canal de YouTube ‘Cofradía para el Cambio’. El creador de contenido, presuntamente, habría aceptado que votó por Jonathan Ferney Pulido Hernández (nombre real de ‘Jota Pe’), pero se mostró arrepentido de su decisión al frente de él.

Durante el intercambio de palabras, el activista recriminó las diferencias políticas entre ambos, lo que desencadenó la pelea y un intercambio de señalamientos desde ambas partes. “Voy a usar la comunicación alternativa para que nunca más en la vida llegue alguien como usted al Congreso”, señaló el hombre al congresista.

Lee También

Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando el senador Pulido Hernández le gritó al supuesto activista, a quien tachó de mentiroso e hipócrita. Sumado a ello, le dijo que, desde que Gustavo Petro subió al poder, ya no tenía en cuenta los asesinatos en el país.

“Usted es un mentiroso, hipócrita y ¡prepago! Hoy ya no cuenta muertos, hoy sí le parece bien que asesinen a líderes sociales. Le parece bien que se robe la plata el Gobierno “, respondió ‘Jota Pe’.

(Lea también: Polo Polo salió del hospital, habló de Uribe y le tiró a Petro: “Listos para darnos en la jeta”)

Tanto el senador como su supuesto votante arrepentido siguieron discutiendo. Al ver que lo señalaban con un dedo, el congresista mandó dos manotazos y se marchó molesto, a lo que con quien sostenía la discusión le respondió con un empujón.

En otro video se observa que, desde la distancia, ambos siguen teniendo un tenso cruce de palabras, por lo que varios miembros de la Policía tuvieron que interceder.

Horas después, el senador se pronunció sobre su altercado en el Capitolio e insistió en un silencio de los activistas de izquierda frente a varias problemáticas que siguen ocurriendo en el país. “No quieren a ‘Jota Pe’ en el senado, porque quieren llenar el congreso de ladrones como Olmedo, actores porno, entre otros”, sentenció a través de Twitter.

🚩Hoy ya NO cuentan las muertes de los LÍDERES SOCIALES

🚩Hoy ya no protestan por REFORMAS TRIBUTARIAS

🚩Ya no les importan los CASOS DE CORRUPCIÓN Y DERROCHE

No quieren a Jota Pe en el senado, porque quieren llenar el congreso de ladrones como Olmedo, actores porno, entre otros https://t.co/Y3J58IkNIc

— Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) August 5, 2025