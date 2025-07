El país sigue sin una salida clara para la crisis de los pasaportes, y ahora el foco no solo está en el documento, sino en los roces dentro del propio Gobierno Petro.

En el centro del escándalo están tres nombres clave: Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo, quienes quedaron oficialmente bajo el radar de la Procuraduría General, que ya investiga posibles responsabilidades disciplinarias.

La controversia escaló con la revelación de testimonios en poder de Noticias RCN, donde se exponen diferencias internas, órdenes cruzadas y decisiones tomadas a puerta cerrada que hoy tienen paralizado el sistema de expedición.

Una de las voces más reveladoras es la de la excanciller Laura Sarabia, quien aseguró ante la Procuraduría que la orden de no hacer licitación vino directamente del presidente Gustavo Petro. El proceso, que debía abrirse de forma competitiva, fue frenado bajo instrucciones expresas, según su testimonio.

El otro punto de quiebre tiene nombre propio: Alfredo Saade, jefe de gabinete. Sarabia no solo cuestionó sus intervenciones, sino que lo señaló de usurpar funciones, luego de que él mismo se autoproclamara articulador del nuevo contrato y hablara públicamente de cifras que, según ella, nadie en Cancillería conocía ni validaba.

“En su concepto, la actuación de Saade es una usurpación de funciones”, reza el documento conocido por el mencionado noticiero.

La situación se complica con el testimonio del vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien relató una reunión del 27 de junio en la Casa de Nariño. Allí, según dijo, Saade fue claro:

“Es una orden del presidente contratar con la imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal”.

Jaramillo, sin embargo, respondió con firmeza: si la imprenta no está lista, la orden no es viable. El cruce no fue el único. En una segunda reunión, Saade acusó al equipo de Cancillería de tener intereses con el contratista actual, lo que llevó al vicecanciller a intervenir y exigir respeto.

También quedó registrado el testimonio del director jurídico, Camilo Escobar, quien narró ese momento de tensión frente a otros tres altos funcionarios. Una acusación directa, en medio de un proceso que ya estaba en el ojo del huracán.

