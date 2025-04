Este miércoles 23 de abril, Álvaro Leyva Durán, quien fue el Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller) de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 7 de febrero de 2024, sorprendió a la opinión pública con una explosiva carta dirigida al primer mandatario.

(Vea también: Corte Suprema tomó decisión sobre dos ministros de Petro: Benedetti, protagonista)

En la misiva, cargada de crudeza y revelaciones, el exministro expuso preocupaciones sobre la conducta personal del presidente, incluyendo una grave acusación de problemas de drogadicción, y cuestionó el círculo cercano que, según él, lo tiene “secuestrado”.

La carta, de tono directo, pero respetuoso, ha provocado revuelo por su contenido explosivo y las implicaciones políticas que podría acarrear para el Gobierno de Petro.

“Si bien es cierto que fui un funcionario de altísimo nivel, supuestamente cercano a usted, debo manifestarle que nunca fue fácil aproximarlo. Esto bien lo sabe. Tal la razón por la que he recurrido a varios mensajes hoy llamados X y a las redes sociales para dar a conocer mi estado de ánimo sobre lo que considero es mi deber que usted tenga presente”, indicó en un principio Leyva, señalando las dificultades de acercarse al presidente.

Álvaro Leyva habla de presunta “drogadicción” de Gustavo Petro

El punto más álgido de la carta llega cuando Leyva abordó directamente lo que describe como un “problema de drogadicción” de Petro.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, se lee en el texto del excanciller.

Acá, la carta completa de Álvaro Leyva a Gustavo Petro:

Ciudadanas, ciudadanos Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m. pic.twitter.com/5xm7QHwuKy — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 23, 2025

Esta acusación, sin precedentes en la política colombiana reciente, pone en el centro del debate la salud y estabilidad del presidente.

Además, Leyva criticó duramente al entorno cercano de Petro, señalando a figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia, como responsables de un “terrible daño” al mandatario.

Sobre Benedetti, a quien nombró embajador en Venezuela, Leyva reveló: “Como si yo estuviera al tanto de sus problemas personales, me manifestó que el doctor Miguel Bettín ya lo tenía al otro lado. Comprendí por todo lo que manifestaba que estaba adicto a las drogas”.

Esta declaración no solo pone en entredicho la idoneidad de Benedetti, sino que refuerza la narrativa de un Gobierno rodeado de controversias personales y políticas. Leyva concluyó que esos personajes “lo tienen secuestrado” y urge a Petro a desvincularlos para avanzar en la solución de los problemas que aquejan su administración.

Problemas de Gustavo Petro, según Álvaro Leyva

La carta también aborda el estilo de liderazgo de Petro, al que Leyva describe como aislado y desconectado de sus ministros.

“Me di cuenta prontamente que usted no hablaba recurrentemente con sus ministros. Casi nunca. Encontré que su círculo de confianza era bien reducido”, señaló en una parte.

Este aislamiento, según el exministro, ha contribuido a una gestión errática, marcada por “desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes” y un discurso público que incita a la confrontación.

A pesar de la dureza de sus palabras, Leyva insistió en que su intención no es problemática, sino constructiva.

“Créame que lo hago sin ánimo pendenciero alguno; con sugerencia y propuesta incluida”, escribió Leyva, ofreciéndose a dialogar con Petro para hacerle una “necesaria insinuación” en beneficio del país.

Sin embargo, el impacto de la carta, con su tono de advertencia y sus graves acusaciones, podría profundizar las tensiones dentro del Gobierno y en la opinión pública, especialmente en un contexto de polarización política.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.