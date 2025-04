Álvaro Leyva hace parte de los integrantes primigenios del gabinete de Gustavo Petro que terminaron desencantados con el Gobierno y las decisiones del presidente. En el caso del excanciller es más notorio el cambio, puesto que, desde épocas de campaña, Leyva se había convertido en un acérrimo defensor de Petro, hasta los últimos días en el ejecutivo.

Esas mismas frases elocuentes con las que antes Leyva defendía al mandatario, ahora apuntan en su contra y en la de los funcionarios que han recibido criticas a lo largo de su mandato, por donde ineludiblemente pasan Laura Sarabia y Armando Benedetti, quienes más ruido han despertado.

Además de tratar temas polémicos, como la presunta drogadicción del presidente, Leyva tomó entre manos la tormentosa relación del progresismo con la canciller actual, a quien señaló de cerrarle los espacios para hablar de manera directa con Petro.

“Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos […]”, se quejó Álvaro Leyva.

El reconocido político fue aún más allá, alimentando la suspicacia tanto de críticos como detractores del Gobierno, asegurando que Laura Sarabia “le satisfacía algunas necesidades personales” al presidente.

“Usted no ha logrado escapar de la personalísima trampa que lo destruye siempre más“, señala de manera directa Leyva ante la supuesta injerencia de los funcionarios criticados en las decisiones de Petro.

Finalmente, Leyva apunta de manera directa a Armando Benedetti, Laura Sarabia y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, de quienes pide la desvinculación del Gobierno, so pena de continuar con escándalos y desavenencias.

Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m. pic.twitter.com/5xm7QHwuKy

En una entrevista con La W, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se refirió también a las palabras de Álvaro Leyva y confirmó, que, en efecto, algunas de estas situaciones fueron objeto de crítica por parte del gabinete al primer mandatario. “Le reclamamos por el aislamiento”, detalló.

“De hecho lo que yo se es que Laura Sarabia no se quería ir, cuando se presenta la oportunidad de ser canciller no creo que se hubiera querido ir de la Presidencia y lo que he escuchado es que quisiera regresar”, afirmó Bolívar, intentando sustentar la tesis de que el presidente tiene control sobre sus funcionarios.