El presidente Gustavo Petro adelantó su consejo de ministros y este fue transmitido en vivo a través de la televisión nacional. Durante la emisión hizo referencia a diferentes temas de coyuntura, pero algunos jefes de cartera y la misma vicepresidenta se le fueron encima.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se mostró conmovida y puso sobre la mesa un delicado tema, pues estaba en completo desacuerdo con la presencia de Armando Benedetti y Laura Sarabia en el gabinete ministerial.

“Con el aprecio que le tengo, también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno y las cosas que comparto en este Gobierno, y no me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’”, expuso Márquez.