La publicación del presidente Gustavo Petro en X, donde mostraba un punto del Catatumbo con un pin que decía “Eln”, no ha sido explicada por el mandatario, lo que ha provocado análisis y, sobretodo, críticas. El mensaje en la red social fue publicado por el presidente en la tarde del domingo y borrado posteriormente. Así se veía:

Ni el presidente ni las fuerzas militares han explicado si este realmente se trataba de algún campamento del grupo guerrillero, aunque la mayoría de analistas ha interpretado que de eso se trata.

Uno de ellos fue mayor (r) Jorge Carrillo, quien habló en La FM y fue presentado como “experto en inteligencia”. “Al trinar esto, Gustavo Petro, pareciera, que le está dando información a un amigo, no a un enemigo. Para qué? Para evitar que las fuerzas armadas colombianas en el legítimo uso de las armas, como lo respalda la constitución, no ataque al Eln o simplemente el Eln no esté en ese lugar. Deja en evidencia que no es un error, porque lo hubiera borrado de inmediato, sino que lo que hace es avisarles. Y uno no le avisa si no a los amigos”, expresó el exmilitar en la emisora.