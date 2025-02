El Gobierno de Gustavo Petro vuelve a estar en el ojo del huracán por un considerable gasto que tendrá el ‘Concierto de la esperanza’, un evento público y de entrada gratuita que estará a cargo de RTVC. El evento tiene a Residente como artista principal invitado.

El problema radica en que recientemente revelaron los elevados costos que tendrá el ‘show’ del próximo 2 de marzo en la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá. En unos documentos que han publicado diversos medios de comunicación y políticos como el concejal de la capital, Daniel Briceño, se evidencian los considerables costos de logística y demás del mencionado concierto, que llegan casi a los 4.000 millones de pesos.

Tan solo la producción del evento está en casi 1.500 millones de pesos, mientras que la presentación de Residente es de 2.100 millones de pesos; 85 millones de pesos restantes se repartirán entre tres artistas nacionales invitados.

El dinero restante (casi 285 millones de pesos) se usará para cubrir los gastos del IVA del 19 %. El monto total del evento será exactamente de 3.965’523.131 pesos. Según los archivos, la gestión del evento está en manos de la promotora Evenpro, cuyo contrato estipula que recibirán el dinero en dos pagos.

Además de esos costos, el concierto ha causado malestar porque el Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones que está en déficit fiscal, lo cual le ha llevado a aplazar, recortar o congelar pagos de presupuestos a entidades públicas. Esto ha afectado contratos laborales con el Estado, subsidios y proyectos de infraestructura a nivel nacional.

Por otro lado, algunos lo consideran poco elocuente luego de que uno de los planteamientos para recaudar dinero va de la mano con el estado de conmoción interior por la crisis de seguridad en el Catatumbo. Esta situación llevó a un ajuste en impuestos para atender la emergencia.

Aquí, algunas reacciones:

Me encanta @Residente pero no me parece justo que en un país con tantas necesidades básicas hagan un concierto con costos tan altos, un concierto totalmente incensario .

Hay prioridades y un concierto no es una de ellas.

— Carolina Ramírez 🍀🍀💕💕 (@charito9630) January 31, 2025