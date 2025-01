En una reciente transmisión en vivo, el cantante Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia, compartió noticias importantes sobre su carrera con sus seguidores.

Jiménez dio detalles sobre su próximo concierto, que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá. Este evento no solo se perfila como un hito en su trayectoria, sino también como una posible despedida de Colombia.

“Mi gente que me está preguntando por El Campín, ustedes me hicieron montar en esa vaca loca, ya tengo fecha. Estoy cagado del miedo, se les digo de buena, estoy cagado del miedo porque me da mucho miedo la derrota”, expresó Jiménez, quien aún no ha dicho la fecha exacta del evento, manteniéndola como una sorpresa para sus fans.

El artista caldense, conocido por éxitos como “Bendecida”, “Mi venganza” y “MLP”, no ocultó su nerviosismo y emoción ante este gran desafío que se aproxima. Algo similar al emotivo momento en su concierto en Manizales.

A pesar de los temores, está convencido de su éxito: “Tengo la convicción de que voy a ser el primer artista de música popular colombiana que llena el estadio El Campín de Bogotá”, afirmó con confianza.

Este próximo concierto no solo representa un desafío personal y profesional, sino que también podría marcar un antes y un después en la vida de Jiménez, quien insinuó que esta presentación podría ser su despedida del país.

“Voy a disfrutarme esa noche con ustedes porque muy posiblemente es la despedida, ojo con lo que les estoy diciendo, no la despedida de Yeison Jiménez, sino de pronto la despedida de mi país, ahí se los cuento”, compartió el artista durante la transmisión.

Negocios de Yeison Jiménez a parte de la música

Yeison Jiménez también ha explorado el ámbito empresarial, diversificando sus actividades en sectores como el inmobiliario, la venta de licor, café y gorras bajo su marca, así como la cría de caballos.

Estos negocios indican su visión y el potencial para futuras iniciativas, posiblemente fuera de Colombia. Además de prepararse para su gran noche en El Campín, Yeison aprovecha estos momentos para pasar tiempo junto a su familia, enfocándose también en reflexionar sobre los próximos pasos a seguir después de este significativo evento.

Aunque no proporcionó detalles específicos sobre sus planes futuros, el cantante dejó entrever que “muy posiblemente van a pasar cosas”, lo que sin duda ha captado la atención y especulación entre sus seguidores.

Esta fase de su carrera puede verse como una recapitulación de su perseverancia y la habilidad para superar los obstáculos que se le han presentado a lo largo de su trayectoria, consolidándose como un referente destacado de la música popular en Colombia.

Con el concierto en El Campín, Yeison Jiménez no solo busca batir récords, sino también ofrecer una noche memorable que podría ser el preludio de una nueva etapa en su vida y carrera.

