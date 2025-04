Durante una sesión del Congreso en pleno, en la que se buscaba homenajear a las víctimas del conflicto armado en Colombia, se presentó el duro choque, suscitado a raíz de la negativa de los congresistas del Pacto Histórico a permitir que el representante Jorge Tovar Vélez presidiera el encuentro.

“A mí me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar como el ‘hijo de’, entonces usted no tendría por qué estar acá sentada senadora María José Pizzaro”, vociferó Katherine Miranda, en respuesta a la diatriba de la senadora del Pacto Histórico en contra del vicepresidente de la Cámara.

La representante de Alianza Verde la recordó a los congresistas del progresismo que la presencia de Tovar se produjo en parte gracias a la votación del mismo Pacto Histórico.

El enfrentamiento no quedó ahí, puesto que Pizarro contestó de manera airada, enrostrándole a Miranda el apoyo que previamente le había dado al proyecto del presidente Petro. “Se paraba al lado nuestro hace tres años. Se paró al lado mío y entonces no le dio vergüenza. Mi problema no es con el señor Tovar, él tiene la legitimidad, nadie dice que no. Las formas son importantes”, respondió la senadora.

“Yo hablo acá como víctima del conflicto armado también, les guste o no les guste. A mi padre lo asesinaron después de haber firmado la paz”, expresó María José Pizarro en referencia a su padre, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue asesinado en el marco de una campaña de exterminio, después de haber firmado la paz con el Estado colombiano.

¿Quién fue Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’?

Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, fue uno de los líderes más notorios del paramilitarismo en Colombia. Como comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estuvo implicado en masacres, asesinatos y desplazamientos forzados en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Tovar tiene más de 1.486 investigaciones en curso por crímenes cometidos durante su tiempo en las AUC. Entre los hechos más atroces que se le atribuyen están la masacre de El Salado en 2000 y el asesinato de sindicalistas de la multinacional Drummond en 2001.

Luego de su desmovilización en 2006, Tovar fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico, donde cumplió condena hasta 2020. A su regreso a Colombia, enfrenta procesos judiciales por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Su legado sigue siendo objeto de debate, especialmente por su influencia en la parapolítica, donde estableció alianzas con dirigentes políticos para consolidar el poder paramilitar.

En un giro polémico, su hijo, Jorge Rodrigo Tovar, ocupa una curul en el Congreso como representante de las víctimas del conflicto armado. Aunque su elección ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, el Consejo de Estado validó su posición, destacando que no existen “delitos de sangre” en Colombia. Este hecho sigue despertando controversia, dado el historial de su padre y las críticas sobre su representación en el Legislativo.

¿Quién fue Carlos Pizarro Leongómez?

Carlos Pizarro Leongómez fue un líder clave en la historia política y armada de Colombia. Nació en Cartagena en 1951 y, tras una breve militancia en las Farc, se convirtió en uno de los fundadores del Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla que buscaba cambios políticos a través de la insurgencia urbana. Con el tiempo, Pizarro asumió el liderazgo del grupo y fue fundamental en el proceso de paz con el gobierno de Virgilio Barco, que llevó a la desmovilización del M-19 en marzo de 1990. Este acuerdo permitió la transformación del movimiento en el partido Alianza Democrática M-19, con Pizarro como su candidato presidencial.

El asesinato de Pizarro ocurrió el 26 de abril de 1990, cuando fue baleado en un vuelo comercial con destino a Barranquilla. Según investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, el crimen fue planeado con meses de anticipación y ejecutado por sicarios vinculados a grupos paramilitares. Este hecho se enmarca en un contexto de violencia sistemática contra líderes políticos de izquierda en Colombia, especialmente aquellos que participaron en procesos de paz.

De acuerdo con la JEP, el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido nacido de otro proceso de paz en los años 80, dejó más de 4.000 víctimas, incluyendo candidatos presidenciales, congresistas y alcaldes. La JEP ha documentado más de 5.700 asesinatos de militantes de la UP entre 1984 y 2016, evidenciando la persecución sistemática contra movimientos políticos alternativos.

El asesinato de Pizarro no solo truncó su visión de reconciliación y transformación social, sino que también reflejó los riesgos que enfrentaban los líderes de izquierda en un país marcado por el conflicto armado. Su legado sigue vigente como símbolo de lucha por la paz y la democracia en Colombia, y su historia es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la nación en su búsqueda de justicia y verdad.

