En un reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro habló de ciertas discrepancias con la gestión actual de Ecopetrol, específicamente en lo que respeta a la importación de gas, lo que provocó un llamado de atención al presidente de la entidad, Ricardo Roa.

Durante la transmisión televisada, Petro expresó su desconcierto y ordenó al nuevo ministro de Minas investigar el asunto. Esto pese a que las compañías encargadas de prestar este servicio indican que es mejor favorecer la exploración y explotación del recuso en Colombia.

“Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas (…) la orden que le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas y compite”, señaló el mandatario, según recogió La FM.

En la misma sesión, Petro anunció la próxima expedición de un decreto destinado a fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional y mantener la estabilidad de las tarifas.

El presidente hizo hincapié en que la decisión se tomó tras esperar una actitud más racional por parte de las generadoras de energía, “Lo había retenido esperando que las generadoras sean racionales pero no lo fueron, se expide”, afirmó.

Además, el mandatario solicitó la publicación simultánea de la norma como decreto y como resolución y pidió rápidamente en su tramitación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) agregando que “Va a ser rápido en la CREG, la vamos a solicitar”. También indicó la necesidad de una intervención decidida por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Durante su discurso, Petro también cuestionó la cobertura energética en zonas geográficas claves del país. Mencionó la ironía de que regiones como el Caribe, con abundante sol, y el Pacífico, situadas entre el mar y la cordillera Occidental, cuidan de energía eléctrica adecuada y de infraestructura como embalses.

“Cómo es posible que el Caribe con tanto sol no tenga energía eléctrica, cómo es que el Pacífico junto al mar y con una cordillera tan alta como la Occidental, cerca del mar, no tenga energía eléctrica y no haya embalses”, expresó el presidente.

Criticó la distribución de los embalses en Colombia, argumentando que su cerca de Bogotá y Medellín crea una vulnerabilidad en caso de fenómenos climáticos adversos.

“Todos los embalses están alrededor de Medellín y de Bogotá, y como es el mismo tema climático todos secan al mismo tiempo, cuando debía haber embalses en la zona más lluviosa de Colombia”, concluyó Petro destacando una gran área de mejora en la política de gestión de recursos naturales y energéticos del país.

Asimismo, en el encuentro se abordaron temas cruciales referentes a las tarifas de energía en Colombia, especialmente enfocándose en la Región Caribe.

El presidente Petro acusó a un “oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica” ​​de incrementar artificialmente los precios, describiéndolo como un acto de corrupción grande y comparándolo con un sistema feudalista.

Petro criticó la fórmula tarifaria actual creada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que según él influye directamente en los altos costos, aunque admitió dificultades para modificarla debido a la oposición del Consejo de Estado a sus nombramientos propuestos.

El mandatario reiteró su compromiso de implementar paneles solares en hogares de bajos recursos (estratos 1, 2 y 3), prometiendo que esto contribuiría a una reducción notable en las costosas tarifas de energía que actualmente afectan a esos sectores.

Además de la energía, Petro criticó duramente la gestión del agua en Bogotá, dirigiendo sus comentarios al alcalde Carlos Fernando Galán y mencionando el proyecto previo de Enrique Peñalosa, expresando que “la ciudad de Bogotá va a morir” si no se maneja adecuadamente la crisis del agua.

