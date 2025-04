La famosa actriz, que en su momento tuvo que darse un beso en TV con Amparo Grisales, volvió a ser noticia después de hablar abiertamente sobre su postura frente al Gobierno de Gustavo Petro, a quien apoyó desde la campaña en la que el candidato de izquierda llegó al poder.

En una entrevista con el programa ‘Desnúdate con Eva’, la artista, homenajeada en los Premios India Catalina por su trayectoria en los medios colombianos, aseguró que no se arrepiente de haber votado por el actual presidente, pero aclaró:

“No estoy arrepentida, pero no puedo decir que soy petrista. Al presidente se le pueden alabar cosas y otras, definitivamente, no, pero lo que me gusta de todo esto que está pasando con la izquierda es que hay un proyecto distinto, que antes no se había planteado”, dijo De Francisco.

Margarita Rosa de Francisco explicó que si bien celebra algunos cambios impulsados por Petro, no está de acuerdo con varias de sus decisiones. Una de las más cuestionadas por ella es la permanencia en el Ejecutivo de figuras como Armando Benedetti, quien ha sido protagonista de escándalos públicos y ha sido tachado de “machista”. La actriz dejó claro que su apoyo no es incondicional para el mandatario.

En el diálogo, también expresó que lo más valioso del actual panorama político es que “hay un proyecto distinto, que antes no se había planteado”. La actriz insistió en que lo importante es que el progresismo continúe más allá de la figura de Petro y que el país no vuelva a lo mismo de antes. Dijo incluso sentir “miedo” de que regrese la derecha al poder.

“Quisiera que también la izquierda progresara. A mí no me gusta la provocación y otras cosas que se deberían de evitar. También se necesita que se cambie la idea de que ser de izquierda es ser comunista”, señaló la actriz.

Respecto a una eventual candidatura presidencial suya, Margarita Rosa descartó esa posibilidad. Reveló que le han hecho propuestas, pero afirmó: “Tendría que estar loca para eso porque sé que no tengo la capacidad para ocupar cargos como esos”. Celebró, además, que aún conserva, en sus palabras, “esa lucidez”.

Durante la entrevista, también aclaró que no tiene ninguna relación directa con el presidente, como muchos creen. “Nunca he hablado con él, lo he visto una sola vez”, dijo. Finalmente, la también columnista resaltó el conocimiento de Petro sobre Colombia: “Conoce a Colombia y se la ha jugado, la ha sangrado y la ha recorrido”.

Hace algunos días, el nombre de la actriz había estado en el medio de una discusión debido a que el periodista Felipe Zuleta mencionó en el programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, que ella estaba “cascadita”, luego del paso de los años. Ese comentario fue refutado por otros panelistas, como Néstor Morales, quien mostró su apoyo y respeto por la carrera artística de De Francisco, más allá de sus marcadas opiniones políticas.

