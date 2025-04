Cada vez que Margarita Rosa de Francisco da una opinión sobre un aspecto político o social en sus redes sociales hay revuelo. Y es que la actriz, filósofa y cantante ha manifestado su apoyo al Gobierno Nacional, desde que Gustavo Petro estaba en campaña, lo cual le ha costado cientos de críticas.

En entrevista con la periodista española Eva Rey, la también escritora fue cuestionada por la oposición colombiana, es decir, por los políticos de derecha, pero su respuesta sorprendió, pues no los descalificó y admitió que se sentaría a hablar con cualquiera de sus representantes.

El momento se dio en el programa ‘Desnúdate con Eva’ como parte de la dinámica en la que al invitado le dan dos opciones para escoger. Allí, De Francisco, cuando la pusieron a elegir entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, no se inclinó por alguno, sino que aseguró que conversaría con los dos.

No obstante, para opinar de Uribe, Margarita dejó un par de personas la recordar sus periodos en la Casa de Nariño.

Asimismo, en el programa de Eva Rey, De Francisco opinó sobre María Fernanda Cabal y Vicky Dávila, dos líderes políticas del país con quienes se ha enfrentando fuertemente en la red social X (antes Twitter).

“Con las dos me siento a conversar, las dos son vallunas, no puedo dejar de sentirme de algún modo familiar. Creo que en X nos agarramos de las mechas, pero me siento con las dos y nos tomamos algo”, precisó