La discusión se presentó en el contexto de la presentación de un informe por parte de la Fundación la Libertad de Prensa (FLIP) en el que detalló múltiples episodios de censura presentados en el sistema de medios públicos de Colombia, RTVC, bajo el mandato del periodista Hollman Morris, sobre quien recaen directamente los señalamientos.

Una de las líderes de opinión mencionadas por la FLIP, además de Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch (HRW) y la congresista Jennifer Pedraza, fue la escritora Carolina Sanín. Según la organización, los testimonios recopilados indican que había una orden expresa de cerrarle micrófonos a cada una de ellas.

Desde su cuenta de X, Sanín aprovechó para replicar a la publicación de la FLIP y mencionar un episodio en el cual fue censurada en el canal, por ser crítica del presidente Petro. Ni corta ni perezosa, Darcy Quinn aprovechó el papayazo de la controvertida autora para tirarle una pulla a una de sus mayores antagonistas en el campo político, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco.

Así las cosas, Quinn le preguntó sarcásticamente a Sanín por la posición de su “amiga”, Margarita Rosa, ante la censura que manifestó haber sufrido.

Sin embargo, la refriega no quedó ahí, con un nuevo ‘round’ para la comunicadora, quien dio a entender que mencionar a la actriz hace parte de su ejercicio de libertad de expresión. “Lo seguiré haciendo para desenmascarar tu doble moral y tu hipocresía…”, afirmó Quinn, ante el rechazo de los internautas que criticaron ampliamente la saña que tiene hacia la intérprete por su posición política.

Sanín, quien terminó pasando a un segundo plano dada la categoría de las contendientes principales, también respondió el mensaje original de Darcy Quinn, explicando por qué no denunció previamente lo ocurrido y defendiendo la posición de Margarita Rosa de Francisco: “Estoy segura de que rechaza la censura”.

No se lo conté, Darcy. No le di mucha importancia. Solo me pareció patético. Tampoco lo hice público hasta ahora que lo mencionaron El Colombiano y la FLIP. Pero, de haberlo sabido, estoy segura de que Margarita Rosa se habría solidarizado. Estoy segura de que rechaza la censura.

— Carolina Sanín (@SaninPazC) March 27, 2025