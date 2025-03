A menos de un mes de que se oficializara el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui radicó una solicitud de moción de censura contra el funcionario del Gobierno Petro.

El documento fue firmado por 28 parlamentarios que buscan que Benedetti responda por lo que sería una presión contra el legislativo para que no se archivara la reforma laboral, según recogió W Radio.

“Agradezco a los cerca de 28 congresistas de ocho partidos o movimientos diferentes. Vamos a decirle no a la corrupción, no a la pitufo-política, no a los abusos de poder y autoridad, y el ministro Benedetti tiene muchas respuestas que darle a este país”, indicó el ponente.

En este sentido, el actual mininterior dio algunas declaraciones sobre la oposición, las cuales fueron interpretadas como ataques. “Ellos son los que se quedan con la plata, ellos son los que van a perder, por lo tanto, ellos son los enemigos de ustedes”, son algunas de las polémicas palabras.

¿Quiénes firmaron moción de censura contra Benedetti?

De acuerdo con la citada emisora, la solicitud es respaldada por miembros de partidos como Partido Verde, Dignidad y Compromiso, Cambio Radial, Nuevo Liberalismo, Conservador y Centro Democrático.

Entre los firmantes están: Jennifer Pedraza, Marelen Castillo, Julia Miranda, Carolina Giraldo, Lina María Garrido, Hernán Cadavid, Juan Daniel Peñuela y Miguel Polo Polo.

¿Por qué radicaron moción de censura contra Benedetti?

En el texto que fue difundido por Infobae se expone que son cinco los motivos para proponer la citación:

Amenazas del ministro al Congreso y sus integrantes.

Presuntos vínculos con clanes corruptos.

Participación en la llamada ‘Pitufopolítica’.

Antecedentes de violencia de género.

Por “ataques contra la moralidad pública”.

