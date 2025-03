Las últimas horas han resultado bastante agitadas para Gustavo Petro y su gabinete, pues recibieron el golpe bajo del posible hundimiento de su reforma laboral, en la comisión séptima del Senado.

La negativa de 8 legisladores tiró abajo la ilusión del presidente de continuar impulsando su propuesta y ahora teme que también se caiga la de la salud, un revés que intentará solventar con su llamado a una “consulta popular” para que los colombianos decidan la suerte de las reformas.

En ese debate salió a terciar Armando Benedetti, ministro del Interior y escudero de Petro. El señalado de varios escándalos en el Gobierno Nacional conversó con Néstor Morales y su equipo de Blu Radio y además de señalar que le “dieron papayita” al mandatario para las próximas elecciones, también soltó uno de sus acostumbrados sablazos.

Una vez culminó la entrevista, Benedetti le dijo a Morales, entre risas y camaradería: “se le oye la voz más vieja, veo que todo el mundo se ha envejecido en estos años”.

Su siguiente víctima en los chascarrillos fue Felipe Zuleta, a quien le dijo: “A Felipe es el que más vieja se le oye [la voz]”.

El periodista, tomándose el apunte con humor, respondió con un tajante: “Es que yo ya soy un adulto mayor, ministro, ¿qué quiere?” Benedetti reconoció ese punto y afirmó: “Sí lo eres, bueno, lo somos”.

Ricardo Ospina no fue indiferente a la pulla y expresó: “Menos mal el ministro está rozagante y no le pasan los años”. Néstor Morales, para terminar con la discusión (y con la entrevista), mencionó: “A usted no le han pasado los años, ministro, usted y yo fuimos colegas, usted y yo somos más o menos contemporáneos”.

