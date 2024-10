Darcy Quinn, conocida por generar polémica debido a sus famosos “secretos” de la emisora La FM. Esta vez, vivió una mala pasada al cuestionar la presencia de un lujoso vehículo en las instalaciones de RTVC.

Quinn compartió en sus redes sociales unas fotos acompañadas de un comentario en el que sugirió que un colaborador del sistema de medios públicos era el dueño del costoso carro.

“De quién es el Porsche Taycan último modelo en los parqueaderos de RTVC? Quién es el empleado de RTVC que tiene para comprar un carro de 600 millones?”, indicó la comunicadora.

Por esta razón, el gerente de RTVC, Hollman Morris manifestó su molestia por los señalamientos de Quinn. En un trino dirigido a Juan Lozano, nuevo director del medio de comunicación en el que trabaja Quinn.

“Pensé que con la salida del anterior director el rigor periodístico prevalecería, pero me equivoqué. Uds hacen noticia de un carro estacionado en los parqueaderos de RTVC, generando sospechas infundadas sobre la gerencia”, dijo Morris.

Además, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, también criticó las intenciones de la periodista. “Una degradación informativa terrible. ¿Hasta dónde hemos llegado? El odio los tiene cegados”, expresó la congresista.

¿Quién es el dueño del Porsche Taycan que estaba en RTVC?

Para sorpresa de muchos, uno de los integrantes de la banda The Mills salió a aclarar la situación, confirmando que él era el dueño del vehículo.

“Hola, soy yo, integrante de The Mills. Fui invitado a una entrevista en Radiónica para el lanzamiento de mi nuevo disco. No tengo ninguna afiliación política ni nada que ver con RTVC. Te pido que borres las placas de mi carro porque me pone en riesgo. Gracias”, afirmó el artista.

El jefe musical de Radio Nacional, Jaime Andrés Monsalve, también se pronunció, criticando los cuestionamientos de Quinn, a quien calificó de “periodista de derecha”.

“Como jefe musical de Radio Nacional, pregunto a Darcy Quinn y Juan Lozano: ¿Se dan cuenta del daño que le hacen al artista colombiano al exponerlo de esta manera? ¿Tendrán la valentía de corregir la información mañana mismo?”, aseveró Monsalve.

Darcy Quinn respondió a Hollman Morris y lo tildó de machista

Quinn no se quedó callada y respondió, acusando a Morris de machista por dirigirse a su jefe en lugar de a ella.

“Entonces, Hollman Morris no me escribe a mí directamente sobre una información que yo di, le escribe a mi jefe como el machista que es y pide mi cabeza. Aquí al único que le ha faltado rigor periodístico durante años es a usted”, concluyó Quinn.

