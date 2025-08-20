En la mañana de hoy se registran afectaciones viales significativas en la autopista Sur, a la altura de la carrera 75, en el sentido Bogotá–Soacha, debido a una manifestación.

La situación generó bloqueos intermitentes en varios puntos de la vía, lo que obligó a las autoridades de movilidad y a los operadores de transporte a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar mayores traumatismos en la operación.

Como consecuencia de las protestas y los cierres momentáneos, se decidió suspender de manera temporal el servicio de la flota en ambos sentidos de circulación, afectando directamente la movilidad de miles de pasajeros que utilizan este corredor.

La suspensión también alcanzó a la ruta Terminal, que tuvo que ser retirada de operación mientras persistía la contingencia.

En cuanto al transporte público, se informó que los servicios alimentadores pudieron ingresar al carril exclusivo con el fin de mantener parte de la operación activa y facilitar alternativas de desplazamiento a los usuarios.

No obstante, el tránsito de los buses principales continuó de forma intermitente, sujeto a los bloqueos que se presentaban en la zona. Las autoridades permanecen en el lugar para atender la situación y monitorear la evolución de la protesta.

* Pulzo.com se escribe con Z