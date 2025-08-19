Los bloqueos que comenzaron en las primeras horas de la mañana se salieron de control con el pasar de las horas. Aunque al lugar llegaron miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), más conocida por su anterior acrónimo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), los bloques al sistema integrado de transporte continúan y las personas que viven en más de 50 barrios no se han podido movilizar por la Av. Cali.

Según información de la Secretaría de Movilidad, son 14 rutas troncales afectadas, 11 alimentadores y 42 buses zonales los que no han podido funcionar con normalidad. Esto porque los pocos buses que intentaron movilizar por la zona fueron vandalizados. El reporte oficial señala que son 3 buses pertenecientes al TransmiZonal y biarticulado a los que les rompieron los vidrios con piedras.

El gran revuelo en el suroccidente de Bogotá fue provocado por un grupo de bicitaxistas que desde muy temprano decidieron bloquear la Av. Cali, en el cruce de la virgen, señalando que la nueva legislación no les permite trabajar como lo han hecho en los últimos años.

Los bloqueos, que están en la entrada a Patio Bonito, tienen bloqueado el paso de los buses que entran y salen del Portal Américas hasta Banderas. Producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y los miembros del UNDMO, no hay paso y, además del portal, están cerradas las estaciones de Biblioteca El Tintal y Transversal 86.

Estos son algunos de los videos en los que se muestra lo que ha sucedido en la zona:

#Atencion| El paro de bicitaxistas estalla: buses del SITP apedreados, gestores de #TransMilenio agredidos y comerciantes afectados. Al momento, 58.687 usuarios varados, estaciones cerradas y rutas suspendidas. El descontento incendia la #movilidad en el sur de #Bogotá. pic.twitter.com/yTS7GAzFqP — NoticiasBta (@NoticiasBta) August 19, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z