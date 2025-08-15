Todos los días, en la capital colombiana, no paran de surgir historias graciosas, indignantes o bochornosas. Tal es el caso de unas mujeres que estaban borrachas y tuvieron que ser bajadas del Transmilenio por varios policías, ya que estaban armando bastante escándalo y causaban incomodidad a los demás pasajeros y al conductor del articulado.

Claramente, esto no llegó a ni a la mitad de lo que hizo la pareja que no esperó llegar al motel y empezó a manosearse en el Transmilenio. No obstante, en cualquiera de los dos escenarios, este tipo de actos son un fiel reflejo de la falta de educación por parte de algunos de los pasajeros que no piensan en la integridad y el respeto hacia los demás bogotanos que van en el sistema de transporte.

Como se puede ver en redes sociales, un grupo de mujeres, que según ellas mismas dicen, iban borrachas, empezaron a hablar en un tono muy alto (no agresivo) y los demás pasajeros no pueden ocultar la molestia. Incluso, el conductor del alimentador decide parar y abrir las puertas para que varios policías las bajen.

Una vez que entran los agentes, ellas empiezan a decirle al chófer del bus: “Vecino, te van a pagar por Temu. Cobra los pasajes“. Posteriormente, otra de las ciudadanas que estaba en estado de embriaguez se da cuenta que las estaban grabando y comenta: “Vamos a salir en TikTok. Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”.

Luego, cuando los uniformados las estaban tratando de bajar, las ciudadanas empezaron a reclamarle a uno de los policías que no las empujara, que ellas se bajaban solas. Una vez que ya salen del alimentador, este cierra las puertas y sigue su camino, mientras que las mujeres se quedan con los agentes.

Como era de esperarse, como en casi todo este tipo de publicaciones en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: “Déjenlas, andan alegres”, “el borracho pierde la vergüenza”, “mujeres sin oficio”, “qué mujeres tan escandalosas”, “miren esa vulgaridad. Haciendo el oso, qué bochorno”, son varias de las opiniones de los internautas.

¿Dónde poner una queja de Transmilenio?

Para aquellos que necesitan interponer una queja relacionada con la seguridad y emergencias en Transmilenio, la línea de emergencias 123 es la vía principal. Este servicio está habilitado para recibir reportes sobre incidentes o situaciones de riesgo que afecten a los usuarios. Su atención es continua, operando 24 horas al día, los siete días de la semana, lo que garantiza una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Igualmente, si se encuentra dentro del sistema y prefiere una atención más personalizada, puede acercarse a las taquillas o a los funcionarios del sistema de transporte para que atiendan su solicitud y dar una pronta solución. Incluso, no descarte al personal de seguridad, ya que ellos pueden guiarlo frente a cualquier duda o problema.

