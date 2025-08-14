Gracias a las redes sociales, se conoció una pieza audiovisual que alegró a muchos que han sido víctimas de la inseguridad en Bogotá. Se trata de un hombre que se burló de un ladrón que quiso robarle el celular en la calle, en inmediaciones del centro comercial Centro Mayor, pero no pudo, gracias a un ágil movimiento que efectuó. Sin duda, se trató de un momento único que deja en evidencia cómo abundan los deshonestos en la ciudad.

Incluso, hay videos de cómo la comunidad ha tenido que corretear a los rateros en distintos barrios de la capital colombiana para frustrar sus intentos de fechorías. La parte positiva, en medio de tanto caos, es que este tipo de unión entre los capitalinos permite poner un obstáculo a esa sensación de inseguridad que hay en muchas esquinas.

En la publicación se observa cómo el ciudadano estaba a las afueras de una tienda de barrio que tiene rejas hablando con el tendero, mientras tenía el celular en la mano. Posteriormente, por su espalda, se acercó un individuo que se hizo a su lado derecho para cometer el robo. No obstante, la víctima se percató de que alguien estaba cerca de él, a pesar de que no logró observarlo, así que se puso alerta y le dio la espalda (sin intención).

Lee También

(Vea también: Descarada pareja no esperó llegar al motel y protagonizó bochornoso acto en Transmilenio)

El ratero, al ver que no tiene cómo rapar el teléfono, se va hacia el costado izquierdo y manda su mano rápidamente hacia el dispositivo, pero la víctima logró reaccionar a tiempo y con unos reflejos felinos le hace el quite para no perder su dispositivo. Una vez que el bandido se dio cuenta que fracasó, emprendió la huida. Inmediatamente, el ciudadano lo señala y se burla de él sin quitarle la mirada y se queda señalando al tendero la dirección que tomó el ladrón.

#INSEGURIDAD. Cam/seguridad registró el momento en que un delincu-nte intentó robarle el celular a un ciudadano, pero la rápida reacción de la víctima frustró el hurto al esquivar dueño las manos del antisocial con agilidad. Ocurrió en inmediaciones del cc/Centro Mayor (Bogotá). pic.twitter.com/lWBqVslQrV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 14, 2025

Los comentarios en redes sociales por parte de los usuarios no se hicieron esperar: “Toca colocar una guaya al celular“, “no, y el ‘man’ le tira risa”, “ja, ja, ja, se le reía en la cara”, “le faltó calle a la rata”, “excelentes reflejos”, son algunas de las acotaciones que se leen en la publicación de X.

¿Dónde poner denuncia por robo en Bogotá?

A pesar de que el proceso de denuncia puede parecer complejo, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha implementado una iniciativa para simplificarlo y apoyar a la ciudadanía. Se trata del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide), un grupo de profesionales que guía y acompaña a las víctimas de delitos en todo el proceso. Su objetivo es facilitar el reporte de hechos delictivos y fortalecer la lucha contra la criminalidad en la ciudad, incentivando a más personas a formalizar sus denuncias.

Si usted ha sido víctima de un robo u otro delito en Bogotá, puede contactar al equipo Aide para recibir orientación y acompañamiento personalizado. Basta con llamar a la línea telefónica (601) 3779595, extensión 1137, donde un gestor especializado lo atenderá. Dependiendo de la situación, el apoyo puede ser a través de la llamada o de forma presencial, con el equipo dirigiéndose al lugar para asistirle. Esta estrategia busca que el proceso de denuncia sea más accesible y menos intimidante, para así debilitar las estructuras delincuenciales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.