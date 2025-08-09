En London, Ohio, nació el pasado 26 de julio Thaddeus Daniel Pierce, quien estableció un nuevo récord mundial al ser el ser humano nacido del embrión congelado por más tiempo del que se tenga registro: 30 años.

El embrión del que se desarrolló fue concebido en 1994 por Linda Archerd y su entonces esposo, como parte de un tratamiento de fecundación in vitro, cuando esta técnica apenas empezaba a expandirse, según pudo conocer la DW.

Qué se sabe del ‘bebé más viejo del mundo’

De los cuatro embriones obtenidos, uno fue implantado en ese momento del que nació la hija biológica de Archerd, hoy de 30 años, y los otros tres quedaron almacenados en frío.

Archerd intentó utilizarlos después, pero su divorcio interrumpió el proceso. Aun así, decidió conservarlos, pagando durante décadas su almacenamiento, y más adelante optó por darlos en adopción de forma no anónima, con la condición de conocer a la familia receptora.

La oportunidad llegó a través del programa ‘Snowflakes’, de la agencia ‘Nightlight Christian Adoptions’, especializada en adopción de embriones. Tras un proceso de selección y evaluación, uno de ellos fue entregado a Lindsey y Tim Pierce, una pareja cristiana de Ohio que cumplía el perfil buscado.

La transferencia se llevó a cabo en una clínica de Knoxville, Tennessee, la misma en la que, en 2022, se rompió el récord anterior con gemelos nacidos de embriones congelados durante 30 años, pero creados en 1992.

“Es como algo de una película de ciencia ficción”, dijo Lindsey Pierce a MIT Technology Review, según la DW.

