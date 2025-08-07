Una inquietante grabación captada por la cámara frontal de un tren en Buenos Aires ha encendido el debate en redes sociales y alimentado un sinfín de teorías. En el registro, hecho a plena luz del día en un punto prácticamente inaccesible, se aprecia una extraña silueta inmóvil junto a una cruz improvisada. El hallazgo ha dividido opiniones: para algunos se trata de un fenómeno paranormal; para otros, un simple truco visual.

El video, de apenas 21 segundos de duración, fue grabado por la locomotora de una formación del tren Roca, que circula en la zona del Conurbano bonaerense, y difundido recientemente en la red social X (antes Twitter).

El momento ocurrió cerca de la estación Berazategui, en un tramo donde las vías están rodeadas de vegetación espesa y sin caminos habilitados, lo que dificulta el acceso a pie. Este detalle ha reforzado la sensación de misterio, pues la presencia de una persona en ese punto parece improbable.

En la secuencia, mientras el tren avanza a gran velocidad, se distingue claramente, hacia el lado derecho del cuadro, la figura estática de lo que aparenta ser un hombre.

ARGENTINA 👻 un supuesto fantasma fue captado por la cámara del Tren Roca en un tramo donde no hay paso ni acceso peatonal.

La silueta parece mirar hacia el horizonte, sin moverse un solo milímetro, y su color contrasta con el paisaje circundante. Este rasgo ha llevado a muchos usuarios a descartar que se trate de una figura humana real, pues incluso bajo el viento y el movimiento del tren, su postura se mantiene rígida e inalterable.

Pero lo que más ha captado la atención es un detalle inquietante que se aprecia junto a la misteriosa figura: una cruz improvisada colocada sobre un poste. Este elemento, común en zonas ferroviarias donde han ocurrido accidentes fatales, ha despertado la sospecha de que el lugar podría haber sido escenario de una tragedia.

Para varios internautas, esta coincidencia otorga un contexto lúgubre al avistamiento, sugiriendo que podría tratarse del espíritu de una víctima.

Sin embargo, no hay confirmación oficial de que en ese punto haya ocurrido un siniestro reciente. Las autoridades ferroviarias no han emitido un comunicado al respecto, y tampoco se ha identificado a la persona —o figura— que aparece en la grabación. Esto ha dejado la puerta abierta a múltiples interpretaciones.

En redes sociales, el debate se ha polarizado. Un sector de usuarios intenta ofrecer explicaciones racionales, como la posibilidad de que sea una estatua, un maniquí o incluso una ilusión óptica provocada por la luz y las sombras. Otros, en cambio, ven el material como una prueba irrefutable de actividad paranormal, y aseguran que la rigidez y el contexto de la cruz no son casualidad.

El video continúa circulando y acumulando reproducciones, reacciones y teorías. Mientras algunos piden una investigación oficial que despeje el misterio, otros prefieren que quede como un enigma sin resolver, convencidos de que parte de su poder reside precisamente en lo que no puede explicarse.

