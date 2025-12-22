Una joven que estaba grabando videos sobre planes y actividades en diciembre fue la protagonista de esta situación que parece ser cada vez más común entre la juventud colombiana.

Aunque no contó los detalles de cómo sucedió, Sofía Reina mostró las consecuencias de un buñuelo que le explotó y le quemó algunas partes de su cara, dejándole algunas heridas que son de segundo grado.

“Tengan cuidado con los buñuelos” y “no hagan buñuelos si no saben hacerlos”, fue lo que escribió esta joven que ahora deberá pasar la víspera de Navidad en un centro hospitalario.

Según dijo la joven, en el centro médico en el que la atendieron le dijeron que es muy normal que por estas fechas no solo lleguen personas quemadas por pólvora, sino también algunas personas quemadas por el aceite al hacer buñuelos.

La joven contó en su video que está siendo tratada en este lugar por algunos días, pero luego deberá seguir con los cuidados en casa. No obstante, compartió su situación para evitar que otras personas que no tienen mucha experiencia haciendo buñuelos salgan afectados, tal como le pasó a ella.

De hecho, ella no es la única que en estas fechas decembrinas ha compartido su triste experiencia.

Vanessa, otra joven colombiana contó que su cara quedó muy quemada porque un buñuelo le explotó en la cara. Ella tampoco se centró en cómo sucedieron los hechos, pero sí dio algunas recomendaciones que le dieron los médicos.

