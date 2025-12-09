La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) lanzó una nueva edición de ‘Celebra con cuidado’, su campaña anual de prevención de quemaduras durante las festividades de diciembre.

Con esta iniciativa, el gremio busca provocar conciencia sobre un problema de salud pública que sigue en aumento en Colombia y que afecta de manera especial a niños, niñas y adolescentes, quienes continúan siendo las principales víctimas.

(Vea también: Puente de las velitas en Bogotá: la fiesta dejó 24 quemados por pólvora, siete eran menores de edad)

Las cifras recientes del Instituto Nacional de Salud muestran la magnitud del problema. El 2024 cerró como el año con mayor número de personas quemadas por pólvora en la última década. En comparación con 2014, hubo un incremento del 15 %, y frente al 2023, el aumento fue del 23,8 %.

En total, durante el año se registraron 1.982 víctimas, mientras que en la temporada de vigilancia intensificada —del primero de diciembre a la segunda semana de enero— se reportaron 1.354 casos, la segunda cifra más alta en diez años.

El análisis de estos datos permite identificar claramente a las poblaciones más vulnerables y los escenarios de riesgo. Uno de cada tres lesionados es menor de edad, lo que implica infancias marcadas por cicatrices permanentes, posibles cirugías reconstructivas, limitaciones funcionales y afectaciones psicológicas profundas.

También se evidencia que el 70 % de los casos ocurre durante la manipulación directa de pólvora, mientras que el 30 % corresponde a observadores, personas que no estaban participando en la actividad. Entre los artefactos más peligrosos se mantienen los totes (29 %), voladores (18,9 %), cohetes (10,8 %), volcanes (6,6 %) y luces de bengala (3,1 %).

La SCCP insiste en que las quemaduras no solo dejan marcas visibles que requieren atención especializada. Pueden derivar en amputaciones, secuelas físicas irreversibles, traumas emocionales, largos procesos de rehabilitación y, en los casos más graves, la muerte. Por ello, recalca que no son “accidentes inevitables”, sino hechos prevenibles si se eliminan las situaciones de riesgo.

Con base en la evidencia epidemiológica y en la experiencia clínica de sus especialistas, la SCCP presenta cinco recomendaciones esenciales para prevenir quemaduras en esta temporada decembrina:

No manipular pólvora y alejarse de quienes lo hacen. Ningún artefacto pirotécnico es seguro. Se recomienda no manipular pólvora bajo ninguna circunstancia, no permitir que niños ni adolescentes lo hagan y mantenerse a por lo menos 300 metros de los espectáculos autorizados. Reforzar la seguridad en el hogar, especialmente en la cocina. El hogar es el principal escenario de quemaduras en menores. El 65 % de los casos ocurre por líquidos calientes. Se recomienda mantener a los niños fuera de la cocina, orientar los mangos de las ollas hacia adentro, verificar la temperatura del agua y no dejarlos solos durante el baño. Prevenir riesgos eléctricos y vigilar las luces navideñas. Las quemaduras eléctricas pueden comprometer órganos internos. Es clave no sobrecargar tomacorrientes, reemplazar cables deteriorados, proteger las tomas y evitar que los menores manipulen decoraciones conectadas. Mantener sustancias químicas fuera del alcance y manipularlas con precaución. Los productos de limpieza y químicos domésticos pueden causar quemaduras severas. Deben almacenarse en lugares seguros y nunca transvasarse a envases sin identificación. Actuar rápidamente ante una quemadura y buscar atención médica inmediata. En quemaduras por líquidos calientes, se debe enfriar la zona con agua corriente fría, retirar accesorios y acudir a urgencias. Las quemaduras por fuego, pólvora, electricidad o químicos requieren atención inmediata y manejo específico, evitando remedios caseros.

La presidenta de la SCCP, doctora Damaris Romero, con más de dos décadas de experiencia, recuerda que las quemaduras pueden cambiar la vida de una persona y afectar profundamente a su familia. Su mensaje es contundente: “La mejor atención es la que no se necesita, y eso solo se logra evitando riesgos”.

