Hace unos días se llevó a cabo Mercado Fitness Bogotá 2025, uno de los eventos más importantes de la industria del bienestar en la región. Entre lanzamientos, charlas y demostraciones, hubo un tema que se robó por completo la atención: la inteligencia artificial aplicada al entrenamiento, la gestión operativa y la experiencia del cliente.

Sin embargo, detrás de todo ese despliegue tecnológico hay una verdad incómoda: muchos empresarios del fitness creen que llenar sus espacios de software, pantallas y sensores es suficiente para sobrevivir en 2026. Y no lo es.

La IA deslumbra… pero no reemplaza lo esencial

En el evento se habló de herramientas que calculan la carga ideal para cada ejercicio, sistemas que detectan fallos de técnica en tiempo real, aplicaciones que automatizan procesos administrativos y plataformas que personalizan rutinas a partir del comportamiento del usuario.

Todo impresionante. Todo útil. Pero también incompleto. Porque aunque la IA mida tu rendimiento, calcule tus progresos y optimice el plan de entrenamiento, hay algo que jamás podrá hacer: leer tus emociones.

Pulzo Fit conversó con varios de los speakers del evento —expertos en gestión deportiva, entrenamiento y fidelización— y todos coincidieron en lo mismo:

la tecnología no identifica cuándo un usuario llega destruido del trabajo, cuándo está triste, desmotivado, frustrado… o cuándo necesita ese comentario que cambia el día: “Vamos, hoy sí puedes”.

La IA tampoco detecta cuando alguien solo vino porque esperaba cruzarse con su ‘gym crush’. Esos detalles, tan simples como poderosos, siguen siendo el corazón de la experiencia fitness.

El gran reto para 2026: tecnología + talento humano

Y aquí está el punto crítico que muchos dueños de gimnasios están ignorando:

El éxito del fitness del futuro no está solo en la tecnología, sino en la capacidad de combinarla con líderes, coaches y equipos humanos capaces de conectar emocionalmente con la gente.

Sí, los usuarios quieren máquinas inteligentes. Sí, quieren apps que les digan exactamente qué hacer. Sí, valoran la eficiencia. Pero lo que realmente los fideliza es sentirse vistos y acompañados.

Los gimnasios que dominen esta mezcla —innovación + conexión humana— serán los que conquisten a esos usuarios fatigados, ansiosos, estresados y multitarea que llegan cada día con una batalla distinta por dentro.

La conclusión que dejó Mercado Fitness Bogotá 2025



La IA no llega para reemplazar al entrenador. Llega para potenciarlo.

No reemplaza la empatía. No reemplaza la motivación humana. No reemplaza el vínculo que hace que alguien vuelva al día siguiente.

El gimnasio que entienda esto no solo sobrevivirá en 2026… dominará la industria.

Y ahora te pregunto a ti, ¿estás de acuerdo?

