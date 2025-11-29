Detrás de un problema que muchos hombres intentan ocultar, podría esconderse una advertencia más seria de lo que parece. La disfunción eréctil (DE), que suele asumirse como un asunto íntimo o pasajero, está siendo interpretada por especialistas de la Cleveland Clinic como una posible señal temprana de enfermedad cardiovascular, una conexión que ha cobrado especial relevancia durante el Mes del Hombre.

Aunque muchas personas creen que la DE es consecuencia natural del envejecimiento, expertos de Cleveland Clinic insisten en que esta idea es incorrecta. El urólogo Juan Antonio Jiménez, quien explicó que la erección depende de un proceso “vascular, neurológico y hormonal complejo”. Alteraciones en estos sistemas, derivadas de condiciones como diabetes, hipertensión o colesterol alto, pueden afectar la respuesta sexual.

Jiménez subrayó que la salud cardiovascular ocupa un lugar central en la comprensión del trastorno. “Una erección depende de un flujo sanguíneo adecuado, por eso la DE puede ser un signo temprano de enfermedad cardíaca o de problemas en los vasos sanguíneos”, afirmó el especialista. Cleveland Clinic señala que el 85 % de los hombres con DE presenta al menos un factor de riesgo cardiovascular, lo cual convierte al trastorno en una oportunidad para detectar afecciones que suelen pasar inadvertidas.

La dimensión emocional influye en esta condición. Estrés, ansiedad y depresión pueden afectar el rendimiento sexual, y la presión por evitar fallas puede agravar el cuadro, según explicó Jiménez al medio. Además, algunos medicamentos para tratar hipertensión, colesterol o depresión pueden tener efectos secundarios en la función sexual, aunque el médico recalcó que estos tratamientos no deben suspenderse sin orientación profesional.

Hábitos como el tabaquismo, el exceso de alcohol, el sedentarismo y una dieta inadecuada están entre los factores más asociados con el trastorno. De acuerdo con Jiménez, cambios en el estilo de vida pueden aportar mejoras tangibles: “Hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta balanceada y evitar sustancias nocivas puede mejorar la función eréctil en poco tiempo”.

Finalmente, Cleveland Clinic considera la DE como una vía para evaluar la salud integral del paciente. El abanico de tratamientos es amplio e incluye opciones médicas, terapias locales y procedimientos especializados. Jiménez enfatizó que cada caso necesita un plan diseñado a la medida: “Lo importante es identificar la causa y diseñar un plan personalizado”. El especialista reiteró que hablar del tema sin vergüenza es clave para proteger tanto la salud sexual como la salud general del hombre.

