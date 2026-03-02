El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, tuvo lugar este lunes en Guadalajara, en medio de un amplio despliegue de seguridad y fuerte atención mediática.

De acuerdo con la agencia AFP, los restos del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación permanecieron en una funeraria de la colonia San Andrés, bajo custodia de decenas de vehículos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional. Un helicóptero militar sobrevoló la zona como parte de las labores de vigilancia en los alrededores.

Las primeras imágenes difundidas muestran un féretro de color dorado, descrito por algunos asistentes como “bañado en oro”. El ataúd estuvo rodeado por más de 500 coronas florales enviadas desde distintos puntos del país, un detalle que llamó la atención de quienes siguieron el acto desde el exterior.

🇲🇽 | El cuerpo de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado hoy en un ataúd de color dorado (descrito en diversos reportes como “bañado en oro”) a una funeraria y, posteriormente, a su lugar de sepultura en Zapopan, Jalisco, México. pic.twitter.com/z7IvBpKdU0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 2, 2026

El operativo de seguridad incluyó revisiones en los accesos y control de vehículos en las inmediaciones. También se observó a personas vestidas de negro retirando listones y mensajes de algunas coronas antes de permitir su exhibición pública, mientras las fuerzas federales mantenían presencia constante en el sector.

El sepelio ocurre días después de la muerte de ‘El Mencho’ durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco, episodio que elevó la tensión en varias regiones del país y reforzó las medidas de seguridad en zonas consideradas estratégicas.

Lujos en el funeral de “Mencho”

Entre los arreglos destacaron cruces elaboradas con flores blancas, alas de ángel formadas con rosas rojas y una estructura monumental con forma de gallo, en alusión a la afición del capo por las peleas de estos animales. De acuerdo con AFP, la cantidad de flores fue tal que se requirió de 5 grúas para trasladarlas hasta el cementerio. Por razones de seguridad, la ruta solo se conoció minutos antes de la partida. Ocho personas vestidas de negro, que serían familiares de Oseguera, abordaron vehículos que siguieron al cortejo. Las coronas del funeral de “El Mencho”, trasladadas en grúas. pic.twitter.com/IlISzRFgqd — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 3, 2026 El convoy avanzó escoltado por una decena de unidades del Ejército y de la Guardia Nacional, junto con motocicletas de la policía que abrían paso. Al llegar cerca del mediodía al camposanto, el lugar ya estaba bajo custodia militar y el ingreso quedó restringido únicamente a quienes demostraban tener diligencias pendientes en el sitio. La combinación de un ataúd llamativo, flores en gran escala, música de banda y un amplio dispositivo de seguridad convirtió el sepelio en un evento que no pasó desapercibido en la capital jalisciense.

